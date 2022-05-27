عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/العمليات-المشتركة-العراقية-تتحدث-عن-قرارات-وخطط-لملاحقة-مرتكبي-جريمة-جلولاء-1062777267.html
العمليات المشتركة العراقية تتحدث عن قرارات وخطط لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء
العمليات المشتركة العراقية تتحدث عن قرارات وخطط لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات تملك إمكانيات وقدرات عالية جدا، واتخذت بعض القرارات والخطط المهمة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:10+0000
2022-05-27T15:10+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820359_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_8abdfe893d05376bf1f782299d8b78a5.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخفاجي قوله بأنه "سيكون هناك رد قاس على هذه العصابات الإرهابية، وسوف تتم ملاحقتها وتقديمها إلى العدالة أينما كانت.في سياق متصل، زار وفد كبير من قيادة العمليات المشتركة ونائب العمليات المشتركة ونائب القوات البرية مدينة جلولاء في محافظة ديالى للاطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي حدث هناك، وللاجتماع بالقيادات الأمنية وتحليل الأسباب التي أدت الى حدوث الجريمة ومنع تكرارها، بحسب المتحدث.وكانت عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) قد نفذت هجوما، يوم الاثنين الماضي، على محيط قرية الإصلاح قرب ناحية جلولاء التي تبعد 65 كم شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى من بينهم جندي وإصابة 7 من بينهم 3 جنود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820359_119:0:1256:853_1920x0_80_0_0_9eca1bf0c229e8e6410b28ce51b4e2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العمليات المشتركة العراقية تتحدث عن قرارات وخطط لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء

15:10 GMT 27.05.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandقيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات تملك إمكانيات وقدرات عالية جدا، واتخذت بعض القرارات والخطط المهمة لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخفاجي قوله بأنه "سيكون هناك رد قاس على هذه العصابات الإرهابية، وسوف تتم ملاحقتها وتقديمها إلى العدالة أينما كانت.
وشدد الخفاجي على أن "القوات الأمنية العراقية مستمرة بمراقبة وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني وتعاون المواطنين، وكذلك توجد رقابة جوية على مدار 24 ساعة من أجل القصاص من هؤلاء الإرهابيين".
في سياق متصل، زار وفد كبير من قيادة العمليات المشتركة ونائب العمليات المشتركة ونائب القوات البرية مدينة جلولاء في محافظة ديالى للاطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي حدث هناك، وللاجتماع بالقيادات الأمنية وتحليل الأسباب التي أدت الى حدوث الجريمة ومنع تكرارها، بحسب المتحدث.
وكانت عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) قد نفذت هجوما، يوم الاثنين الماضي، على محيط قرية الإصلاح قرب ناحية جلولاء التي تبعد 65 كم شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى من بينهم جندي وإصابة 7 من بينهم 3 جنود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала