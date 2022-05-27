https://arabic.sputniknews.com/20220527/العمليات-المشتركة-العراقية-تتحدث-عن-قرارات-وخطط-لملاحقة-مرتكبي-جريمة-جلولاء-1062777267.html
العمليات المشتركة العراقية تتحدث عن قرارات وخطط لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء
العمليات المشتركة العراقية تتحدث عن قرارات وخطط لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات تملك إمكانيات وقدرات عالية جدا، واتخذت بعض القرارات والخطط المهمة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:10+0000
2022-05-27T15:10+0000
2022-05-27T15:10+0000
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العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخفاجي قوله بأنه "سيكون هناك رد قاس على هذه العصابات الإرهابية، وسوف تتم ملاحقتها وتقديمها إلى العدالة أينما كانت.في سياق متصل، زار وفد كبير من قيادة العمليات المشتركة ونائب العمليات المشتركة ونائب القوات البرية مدينة جلولاء في محافظة ديالى للاطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي حدث هناك، وللاجتماع بالقيادات الأمنية وتحليل الأسباب التي أدت الى حدوث الجريمة ومنع تكرارها، بحسب المتحدث.وكانت عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) قد نفذت هجوما، يوم الاثنين الماضي، على محيط قرية الإصلاح قرب ناحية جلولاء التي تبعد 65 كم شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى من بينهم جندي وإصابة 7 من بينهم 3 جنود.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العمليات المشتركة العراقية تتحدث عن قرارات وخطط لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء
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قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات تملك إمكانيات وقدرات عالية جدا، واتخذت بعض القرارات والخطط المهمة لملاحقة مرتكبي جريمة جلولاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن الخفاجي قوله بأنه "سيكون هناك رد قاس على هذه العصابات الإرهابية، وسوف تتم ملاحقتها وتقديمها إلى العدالة أينما كانت.
وشدد الخفاجي على أن "القوات الأمنية العراقية مستمرة بمراقبة وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني وتعاون المواطنين، وكذلك توجد رقابة جوية على مدار 24 ساعة من أجل القصاص من هؤلاء الإرهابيين".
في سياق متصل، زار وفد كبير من قيادة العمليات المشتركة ونائب العمليات المشتركة ونائب القوات البرية مدينة جلولاء في محافظة ديالى للاطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي حدث هناك، وللاجتماع بالقيادات الأمنية وتحليل الأسباب التي أدت الى حدوث الجريمة ومنع تكرارها، بحسب المتحدث.
وكانت عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) قد نفذت هجوما، يوم الاثنين الماضي، على محيط قرية الإصلاح قرب ناحية جلولاء التي تبعد 65 كم شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى من بينهم جندي وإصابة 7 من بينهم 3 جنود.