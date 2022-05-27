https://arabic.sputniknews.com/20220527/الكشف-عن-عقب-آخيل-للبنتاغون-1062751276.html
الكشف عن "عقب آخيل" للبنتاغون
الكشف عن "عقب آخيل" للبنتاغون
أشارت صحيفة أمريكية إلى وجود مشكلة تعيق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تحقيق خططها العسكرية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T04:48+0000
2022-05-27T04:48+0000
2022-05-27T04:48+0000
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت "مينت برس نيوز" أن قلة المواطنين الأمريكيين الراغبين في الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي (7 في المئة فقط من السكان في الولايات المتحدة لهم خبرة عسكرية) تشكل "عقب آخيل" (أي نقطة ضعف ممتية) "لمؤسستنا العسكرية".وأشارت إلى أن نظام التعاقد في الجيش الأمريكي يحد من حجمه العددي وهو ما يعرقل تحقيق طموحات القيادة العسكرية الأمريكية في العالم.ولذلك فإن الولايات المتحدة حاولت عبثا زيادة الحجم العددي لقواتها خلال حروب الشرق الأوسط. فمثلا، تم تمديد عقود بعض عناصر القوات المسلحة وبُذلت محاولات لتجنيد العاملين في الشركات العسكرية الخاصة.وأضافت أن زيادة عدد عناصر القوات بشتى السبل لم تؤد إلى تحقيق الانتصارات خلال الحروب في العراق وأفغانستان.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
الكشف عن "عقب آخيل" للبنتاغون
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أشارت صحيفة أمريكية إلى وجود مشكلة تعيق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تحقيق خططها العسكرية.
وأوضحت
"مينت برس نيوز" أن قلة المواطنين الأمريكيين الراغبين في الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي (7 في المئة فقط من السكان في الولايات المتحدة لهم خبرة عسكرية) تشكل "عقب آخيل" (أي نقطة ضعف ممتية) "لمؤسستنا العسكرية".
وأشارت إلى أن نظام التعاقد في الجيش الأمريكي يحد من حجمه العددي وهو ما يعرقل تحقيق طموحات القيادة العسكرية الأمريكية في العالم.
ولذلك فإن الولايات المتحدة حاولت عبثا زيادة الحجم العددي لقواتها خلال حروب الشرق الأوسط. فمثلا، تم تمديد عقود بعض عناصر القوات المسلحة وبُذلت محاولات لتجنيد العاملين في الشركات العسكرية الخاصة.
وأضافت أن زيادة عدد عناصر القوات بشتى السبل لم تؤد إلى تحقيق الانتصارات خلال الحروب في العراق وأفغانستان.