https://arabic.sputniknews.com/20220527/اليابان-تقدم-لأوكرانيا-30-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-1062762238.html
اليابان تقدم لأوكرانيا 30 طنا من المساعدات الإنسانية
اليابان تقدم لأوكرانيا 30 طنا من المساعدات الإنسانية
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن اليابان ستنقل إلى أوكرانيا، استجابة لطلبها، 30 طنا من المساعدات الإنسانية مع خوذ ومعدات لإطفاء الحرائق، وهواتف تعمل... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:32+0000
2022-05-27T10:32+0000
2022-05-27T10:32+0000
العالم
تقديم مساعدات
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وقال وزير الشؤون الوطنية اليابانية ياسوشي كانيكو، "سيتم إرسال إلى أوكرانيا 1300 مجموعة متكاملة من الملابس الواقية من الحرائق و150 نقالة و50 رافعة هيدروليكية و25 هاتفا عبر الأقمار الصناعية ومعدات أخرى".وأضاف كانيكو "نأمل في مواجهة تدمير البنية التحتية والمباني والحرائق أن تصبح هذه المساعدة مساهمة في عمل القائمين بأنشطة الإطفاء ومساعدة عمل الحكومة وإنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين".وأفادت مصادر حكومية يابانية، الشهر الماضي، أن طوكيو تعتزم زيادة مساعداتها لأوكرانيا، لتصل إلى 300 مليون دولار.ونقلت وكالة "كيودو"، عن هذه المصادر الحكومية، أن طوكيو أعلنت إرسال 100 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا، و100 مليون دولار إضافية، وتقرر زيادة المساعدات إلى 300 مليون.وسبق أن طلبت أوكرانيا من دول مجموعة السبع مبلغ 50 مليار دولار، لتغطية الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية.وفي آذار/ مارس، أرسلت اليابان مساعدات إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية، بما فيها دروع واقية وخوذات وملابس دافئة وخيام وكاميرات، وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الوزراء-اليابان-تقدم-300-مليون-دولار-إضافية-لمساعدة-أوكرانيا-1062418244.html
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العالم, تقديم مساعدات
اليابان تقدم لأوكرانيا 30 طنا من المساعدات الإنسانية
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن اليابان ستنقل إلى أوكرانيا، استجابة لطلبها، 30 طنا من المساعدات الإنسانية مع خوذ ومعدات لإطفاء الحرائق، وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومحطات طاقة.
وقال وزير الشؤون الوطنية اليابانية ياسوشي كانيكو، "سيتم إرسال إلى أوكرانيا 1300 مجموعة متكاملة من الملابس الواقية من الحرائق و150 نقالة و50 رافعة هيدروليكية و25 هاتفا عبر الأقمار الصناعية ومعدات أخرى".
وأضاف كانيكو "نأمل في مواجهة تدمير البنية التحتية والمباني والحرائق أن تصبح هذه المساعدة مساهمة في عمل القائمين بأنشطة الإطفاء ومساعدة عمل الحكومة وإنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين".
ونقلت وكالة "كيودو"، عن هذه المصادر الحكومية، أن طوكيو أعلنت إرسال 100 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا، و100 مليون دولار إضافية، وتقرر زيادة المساعدات إلى 300 مليون.
وسبق أن طلبت أوكرانيا من دول مجموعة السبع مبلغ 50 مليار دولار
، لتغطية الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية.
وفي آذار/ مارس، أرسلت اليابان مساعدات إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية، بما فيها دروع واقية وخوذات وملابس دافئة وخيام وكاميرات، وغيرها.