https://arabic.sputniknews.com/20220527/بدء-التصويت-المبكر-للانتخابات-المحلية-في-كوريا-الجنوبية-1062777469.html

بدء التصويت المبكر للانتخابات المحلية في كوريا الجنوبية

بدء التصويت المبكر للانتخابات المحلية في كوريا الجنوبية

توجه الكوريون الجنوبيون، اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت المبكر في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T15:12+0000

2022-05-27T15:12+0000

2022-05-27T15:12+0000

كوريا الجنوبية

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وتهدف عملية التصويت المبكر إلى تقليل الزحام في يوم الانتخابات والسماح للمرضى وكبار السن بالتصويت بسهولة ودون تسجيل مع إبراز بطاقة الهوية.وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إنه يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في 3 آلاف و551 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، في انتخابات قالت إنها "يمكن أن تعزز أو تضعف من حكومة الرئيس "يون سيوك-يول" بعد أقل من شهر من انطلاقها".وبلغت نسبة التصويت المبكر في يومه الأول 10.18% وفقا للجنة الانتخابات، مقارنة بـ 8.77% جرى تسجيلها في اليوم الأول من التصويت المبكر للانتخابات المحلية عام 2018، وأقل من 17.57% مسجلة خلال التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي.ويمتلك أكثر من 44.3 مليون مواطن في كوريا الجنوبية حق التصويت في الانتخابات المحلية لهذا العام، والمقرر أن يتم خلالها انتخاب 17 عمدة وحاكما، و226 من رؤساء المجالس المحلية، بالإضافة إلى 779 مقعدا في مجالس الأقاليم والمدن و2,602 في المجالس المحلية الدنيا.في سياق متصل، بلغت نسبة الإقبال على التصويت الخاص بـ 7 مقاعد برلمانية في الانتخابات التكميلية التي أجريت تزامنا مع الانتخابات المحلية 10.62%، بحسب المصدر ذاته.وقال 69.8% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" إنهم سيصوتون بالتأكيد في الانتخابات القادمة، فيما قال 30.3% منهم إنهم يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في فترة التصويت المبكر.ويتصدر حزب الشعب الحاكم معظم السباقات الكبرى، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، وذلك باستثناء تلك الموجودة في منطقة "هونام" الليبرالية، التي تعتبر المعقل التقليدي للحزب الديمقراطي المعارض.ويأمل حزب الشعب بالفوز بأكثر من نصف مناصب الحكام ورؤساء البلديات، ليستكمل بذلك زخم الانتصار في الانتخابات الرئاسية التي قادت مرشحه يون سوك إلى الفوز برئاسة البلاد في 10 مايو/ أيار الجاري.

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