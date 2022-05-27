https://arabic.sputniknews.com/20220527/بعد-مقتل-طفلين-في-دهوك-البيشمركة-تحذر-حزب-العمال-الكردستاني-1062779272.html
بعد مقتل طفلين في دهوك... "البيشمركة" تحذر حزب العمال الكردستاني
بعد مقتل طفلين في دهوك... "البيشمركة" تحذر حزب العمال الكردستاني
حذرت وزارة البيشمركة الكردية في إقليم كردستان شمالي العراق حزب العمال الكردستاني، بعد مقتل طفلين في قصف صاروخي حملته مسؤوليته في محافظة دهوك. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:55+0000
2022-05-27T15:55+0000
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وقالت البيشمركة (قوات إقليم كردستان) في بيان: "نأمل ألا تمتد النزاعات الحدودية بعد الآن إلى قوات البيشمركة وأن لا يحاول حزب العمال الكردستاني في المنطقة استغلال سلام وأمن قوات البيشمركة".وأضافت: "لن نساوم على أمن واستقرار الأهالي"، بحسب شبكة رووداو الإعلامية الكردية.وأمس الخميس، قتل طفلان كرديان بعمر 12 و10 سنوات وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف بساتين بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان في منطقة باميرني التابعة لناحية العمادية بمحافظة دهوك.وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان إن حزب العمال الكردستاني "أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامارني... (ما) أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح"، بحسب "فرانس برس"، التي قالت إن البساتين التي أصابها القصف على بعد كيلومترات قليلة عن قاعدة تركية.ومنذ 1984 يخوض مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، تمردا ضد الدولة التركية، ويتمركزون في مناطق جبلية نائية شمالي العراق.وأطلق الجيش التركي منذ 2020 عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النشر" ضد المقاتلين الأكراد في العراق، قبل أن يطلق في أبريل/نيسان الماضي عملية "قفل المخلب".وفاقمت هذه العمليات من توتر العلاقات بين أنقرة وبغداد التي تعتبر هذه العمليات انتهاكا لسيادة أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/تركيا-العمليات-العسكرية-على-الحدود-الجنوبية-لا-تستهدف-وحدة-أراضي-دول-الجوار-1062742864.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني
بعد مقتل طفلين في دهوك... "البيشمركة" تحذر حزب العمال الكردستاني
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حذرت وزارة البيشمركة الكردية في إقليم كردستان شمالي العراق حزب العمال الكردستاني، بعد مقتل طفلين في قصف صاروخي حملته مسؤوليته في محافظة دهوك.
وقالت البيشمركة (قوات إقليم كردستان) في بيان: "نأمل ألا تمتد النزاعات الحدودية بعد الآن إلى قوات البيشمركة وأن لا يحاول حزب العمال الكردستاني في المنطقة استغلال سلام وأمن قوات البيشمركة".
وأضافت: "لن نساوم على أمن واستقرار الأهالي"، بحسب شبكة رووداو
الإعلامية الكردية.
وأمس الخميس، قتل طفلان كرديان بعمر 12 و10 سنوات وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف بساتين بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان في منطقة باميرني التابعة لناحية العمادية بمحافظة دهوك.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان إن حزب العمال الكردستاني "أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامارني... (ما) أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح"، بحسب "فرانس برس
"، التي قالت إن البساتين التي أصابها القصف على بعد كيلومترات قليلة عن قاعدة تركية.
ومنذ 1984 يخوض مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، تمردا ضد الدولة التركية، ويتمركزون في مناطق جبلية نائية شمالي العراق.
وأطلق الجيش التركي منذ 2020 عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النشر" ضد المقاتلين الأكراد في العراق، قبل أن يطلق في أبريل/نيسان الماضي عملية "قفل المخلب".
وفاقمت هذه العمليات من توتر العلاقات بين أنقرة وبغداد
التي تعتبر هذه العمليات انتهاكا لسيادة أراضيها.