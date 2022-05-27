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https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يبلغ-المستشار-النمساوي-ضرورة-العمل-لضمان-سلامة-الملاحة-في-مياه-بحر-آزوف-والبحر-الأسود-1062776499.html
بوتين يبلغ المستشار النمساوي ضرورة العمل لضمان سلامة الملاحة في مياه بحر آزوف والبحر الأسود
بوتين يبلغ المستشار النمساوي ضرورة العمل لضمان سلامة الملاحة في مياه بحر آزوف والبحر الأسود
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع المستشار النمساوي كارل نيهامر بناءً على طلب المستشار النمساوي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:09+0000
2022-05-27T15:09+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
النمسا
المستشار النمساوي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، بناءً على طلب المستشار النمساوي، حيث قدم الرئيس الروسي تقييمًا للوضع في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس وأبلغ عن العمل لضمان سلامة الملاحة في مياه آزوف و البحر الأسود"، كما تم لفت الانتباه إلى حقيقة أن الجانب الأوكراني عليه تطهير الموانئ في أقرب وقت ممكن من أجل حرية مرور السفن المحظورة".وأَضاف البيان: "تم التأكيد مجددًا على التزام روسيا بعقود إمدادات الغاز الطبيعي إلى النمسا".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بدء-الاجتماع-بين-الرئيس-بوتين-والمستشار-النمساوي-نيهامر-1061078312.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, النمسا, المستشار النمساوي

بوتين يبلغ المستشار النمساوي ضرورة العمل لضمان سلامة الملاحة في مياه بحر آزوف والبحر الأسود

15:09 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Aleksander Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Aleksander Druzhinin
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع المستشار النمساوي كارل نيهامر بناءً على طلب المستشار النمساوي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، بناءً على طلب المستشار النمساوي، حيث قدم الرئيس الروسي تقييمًا للوضع في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس وأبلغ عن العمل لضمان سلامة الملاحة في مياه آزوف و البحر الأسود"، كما تم لفت الانتباه إلى حقيقة أن الجانب الأوكراني عليه تطهير الموانئ في أقرب وقت ممكن من أجل حرية مرور السفن المحظورة".
وأَضاف البيان: "تم التأكيد مجددًا على التزام روسيا بعقود إمدادات الغاز الطبيعي إلى النمسا".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
بدء الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر
11 أبريل, 13:12 GMT
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