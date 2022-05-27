عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يحث-على-تكثيف-محادثات-التجارة-الحرة-مع-مصر-1062767219.html
بوتين يحث على تكثيف محادثات التجارة الحرة مع مصر
بوتين يحث على تكثيف محادثات التجارة الحرة مع مصر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، وينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:25+0000
2022-05-27T12:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
إيران
مصر
إندونيسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_f3103f07ad3b9ad6fff80ddfd56bb573.jpg
وأضاف بوتين، متحدثا في اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي: "في الوقت الحالي، تم إدراج هذه البلدان بالفعل، والمفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة، بما في ذلك مع إيران. ويهدف هذا الاتفاق إلى استبدال الاتفاقية المؤقتة الحالية لعام 2018، والتي أثر تنفيذها بالفعل بشكل كبير حجم التجارة بين الاتحاد مع الجمهورية الإسلامية".وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء الماضي، أن إيران وروسيا اتفقتا على أن تستثمر موسكو 5 مليارات دولار في طهران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل، منوها بأن البلدين يعتزمان رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار سنويا.كما أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، في وقت سابق من اليوم، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا، قبل نهاية العام الجاري.واستضافت طهران اليوم، مؤتمرا تجاريا مشتركا بين روسيا وإيران، حضره نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، والوفد المرافق له، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن نهاية العام الماضي، أنه تمت مناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال أجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مسؤول-إيراني-طهران-تعتزم-إبرام-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-روسيا-قبل-نهاية-العام-الجاري-1062685508.html
إيران
مصر
إندونيسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3633035cb8478c83a629836e6beda5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, إيران, مصر, إندونيسا

بوتين يحث على تكثيف محادثات التجارة الحرة مع مصر

12:25 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، وينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بوتين، متحدثا في اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي: "في الوقت الحالي، تم إدراج هذه البلدان بالفعل، والمفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة، بما في ذلك مع إيران. ويهدف هذا الاتفاق إلى استبدال الاتفاقية المؤقتة الحالية لعام 2018، والتي أثر تنفيذها بالفعل بشكل كبير حجم التجارة بين الاتحاد مع الجمهورية الإسلامية".
وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء الماضي، أن إيران وروسيا اتفقتا على أن تستثمر موسكو 5 مليارات دولار في طهران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل، منوها بأن البلدين يعتزمان رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار سنويا.
كما أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، في وقت سابق من اليوم، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا، قبل نهاية العام الجاري.
واستضافت طهران اليوم، مؤتمرا تجاريا مشتركا بين روسيا وإيران، حضره نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، والوفد المرافق له، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن نهاية العام الماضي، أنه تمت مناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال أجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والإمارات.
مباحثات وزيري خارجية روسيا وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
مسؤول إيراني: طهران تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع روسيا قبل نهاية العام الجاري
25 مايو, 10:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала