https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يحث-على-تكثيف-محادثات-التجارة-الحرة-مع-مصر-1062767219.html
بوتين يحث على تكثيف محادثات التجارة الحرة مع مصر
بوتين يحث على تكثيف محادثات التجارة الحرة مع مصر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، وينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:25+0000
2022-05-27T12:25+0000
2022-05-27T12:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
إيران
مصر
إندونيسا
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وأضاف بوتين، متحدثا في اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي: "في الوقت الحالي، تم إدراج هذه البلدان بالفعل، والمفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة، بما في ذلك مع إيران. ويهدف هذا الاتفاق إلى استبدال الاتفاقية المؤقتة الحالية لعام 2018، والتي أثر تنفيذها بالفعل بشكل كبير حجم التجارة بين الاتحاد مع الجمهورية الإسلامية".وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء الماضي، أن إيران وروسيا اتفقتا على أن تستثمر موسكو 5 مليارات دولار في طهران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل، منوها بأن البلدين يعتزمان رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار سنويا.كما أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، في وقت سابق من اليوم، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا، قبل نهاية العام الجاري.واستضافت طهران اليوم، مؤتمرا تجاريا مشتركا بين روسيا وإيران، حضره نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، والوفد المرافق له، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن نهاية العام الماضي، أنه تمت مناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال أجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مسؤول-إيراني-طهران-تعتزم-إبرام-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-روسيا-قبل-نهاية-العام-الجاري-1062685508.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, إيران, مصر, إندونيسا
بوتين يحث على تكثيف محادثات التجارة الحرة مع مصر
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، وينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بوتين، متحدثا في اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي
: "في الوقت الحالي، تم إدراج هذه البلدان بالفعل، والمفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة، بما في ذلك مع إيران. ويهدف هذا الاتفاق إلى استبدال الاتفاقية المؤقتة الحالية لعام 2018، والتي أثر تنفيذها بالفعل بشكل كبير حجم التجارة بين الاتحاد مع الجمهورية الإسلامية".
وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء الماضي، أن إيران وروسيا اتفقتا على أن تستثمر موسكو 5 مليارات دولار في طهران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل، منوها بأن البلدين يعتزمان رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار سنويا.
كما أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، في وقت سابق من اليوم، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا
، قبل نهاية العام الجاري.
واستضافت طهران اليوم، مؤتمرا تجاريا مشتركا بين روسيا وإيران، حضره نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، والوفد المرافق له، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن نهاية العام الماضي، أنه تمت مناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال أجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والإمارات.