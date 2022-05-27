https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يعلن-قمع-الاستفزازات-والتخريب-في-المناطق-المتاخمة-لأوكرانيا--1062788478.html
بوتين يعلن قمع الاستفزازات والتخريب في المناطق المتاخمة لأوكرانيا
بوتين يعلن قمع الاستفزازات والتخريب في المناطق المتاخمة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هيئة حرس الحدود الروسية تمنع الاستفزازات والتخريب في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، كما تعمل باستمرار على تحديد هوية... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T21:49+0000
2022-05-27T21:49+0000
2022-05-27T21:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الروسي، اليوم السبت: "أهنئ الجميع وبالطبع قدامى المحاربين في دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي في يوم حرس الحدود. إن عيدكم المهني هو أحد أبرز رموز استمرارية ووحدة التقاليد البطولية حقًا، رمزًا لامتنان الشعب واحترامهم لجميع أولئك الذين عززوا، في مختلف العصور التاريخية، وحرسوا ودافعوا عن حدود وطننا الأم".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-مغادرة-قوات-حرس-الحدود-الأوكرانية-لمواقعها-على-الحدود-مع-روسيا-1059097586.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين يعلن قمع الاستفزازات والتخريب في المناطق المتاخمة لأوكرانيا
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هيئة حرس الحدود الروسية تمنع الاستفزازات والتخريب في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، كما تعمل باستمرار على تحديد هوية المسلحين والجماعات النازية الجديدة.
موسكو - سبوتنيك
. قال الرئيس الروسي، اليوم السبت: "أهنئ الجميع وبالطبع قدامى المحاربين في دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي في يوم حرس الحدود. إن عيدكم المهني هو أحد أبرز رموز استمرارية ووحدة التقاليد البطولية حقًا، رمزًا لامتنان الشعب واحترامهم لجميع أولئك الذين عززوا، في مختلف العصور التاريخية، وحرسوا ودافعوا عن حدود وطننا الأم".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.