https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-إجراءات-الوفاء-بالالتزامات-تجاه-أصحاب-الملكية-الفكرية-الأجانب-1062767878.html

بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية الأجانب

بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية الأجانب

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه عدد من أصحاب الملكية الفكرية الأجانب. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T12:33+0000

2022-05-27T12:33+0000

2022-05-27T12:33+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وينص المرسزم على إنشاء حسابات خاصة للمستثمرين، لتسهيل عملية الدفع.وجاء في بيان الكرملين: "من أجل الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية، يدفع المكافآت والمدفوعات المتعلقة بممارسة وحماية الحقوق الحصرية عن طريق تحويل الأموال إلى حساب روبل خاص".أدى قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الترخيص الذي يسمح بخدمة سداد السندات الحكومية الروسية بالدولار إلى زيادة خطر التخلف عن سداد هذه الأوراق المالية. ومع ذلك فإن شروط القيود الجديدة تترك لروسيا فرصا لتجنب مثل هذا السيناريو.بعد عدم تجديد السلطات الأمريكية الترخيص المنتهي الصلاحية هذا الأسبوع، والذي سمح لوزارة المال الروسية استخدام خدمة سداد الالتزامات بالدولار للمستثمرين الأجانب، بدأ المشاركون في السوق الغربية في العد التنازلي إلى تقصير محتمل لروسيا في سداد الدين العام الأجنبي.أعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل. ذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html

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روسيا