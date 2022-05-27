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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-إجراءات-الوفاء-بالالتزامات-تجاه-أصحاب-الملكية-الفكرية-الأجانب-1062767878.html
بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية الأجانب
بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية الأجانب
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه عدد من أصحاب الملكية الفكرية الأجانب. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:33+0000
2022-05-27T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وينص المرسزم على إنشاء حسابات خاصة للمستثمرين، لتسهيل عملية الدفع.وجاء في بيان الكرملين: "من أجل الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية، يدفع المكافآت والمدفوعات المتعلقة بممارسة وحماية الحقوق الحصرية عن طريق تحويل الأموال إلى حساب روبل خاص".أدى قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الترخيص الذي يسمح بخدمة سداد السندات الحكومية الروسية بالدولار إلى زيادة خطر التخلف عن سداد هذه الأوراق المالية. ومع ذلك فإن شروط القيود الجديدة تترك لروسيا فرصا لتجنب مثل هذا السيناريو.بعد عدم تجديد السلطات الأمريكية الترخيص المنتهي الصلاحية هذا الأسبوع، والذي سمح لوزارة المال الروسية استخدام خدمة سداد الالتزامات بالدولار للمستثمرين الأجانب، بدأ المشاركون في السوق الغربية في العد التنازلي إلى تقصير محتمل لروسيا في سداد الدين العام الأجنبي.أعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل. ذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html
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بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية الأجانب

12:33 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه عدد من أصحاب الملكية الفكرية الأجانب.
وينص المرسزم على إنشاء حسابات خاصة للمستثمرين، لتسهيل عملية الدفع.
وجاء في بيان الكرملين: "من أجل الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية، يدفع المكافآت والمدفوعات المتعلقة بممارسة وحماية الحقوق الحصرية عن طريق تحويل الأموال إلى حساب روبل خاص".
أدى قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الترخيص الذي يسمح بخدمة سداد السندات الحكومية الروسية بالدولار إلى زيادة خطر التخلف عن سداد هذه الأوراق المالية. ومع ذلك فإن شروط القيود الجديدة تترك لروسيا فرصا لتجنب مثل هذا السيناريو.
بعد عدم تجديد السلطات الأمريكية الترخيص المنتهي الصلاحية هذا الأسبوع، والذي سمح لوزارة المال الروسية استخدام خدمة سداد الالتزامات بالدولار للمستثمرين الأجانب، بدأ المشاركون في السوق الغربية في العد التنازلي إلى تقصير محتمل لروسيا في سداد الدين العام الأجنبي.
أعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل. ذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
صحيفة: روسيا لديها طرق لتجنب التخلف عن السداد حتى دون ترخيص أمريكي
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