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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوشيلين-سكان-ماريوبول-لا-يريدون-إعادة-ترميم-مصنع-آزوفستال-1062754233.html
بوشيلين: سكان ماريوبول لا يريدون إعادة ترميم مصنع "آزوفستال"
بوشيلين: سكان ماريوبول لا يريدون إعادة ترميم مصنع "آزوفستال"
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن سكان مدينة ماريوبول لا يريدون إعادة ترميم مصنع آزوفستال، وذلك لأسباب بيئية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:30+0000
2022-05-27T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات بوشيلين خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "بالنسبة لنا من المهم لمدينة ماريوبول أن تحافظ على وظائفها وإذا كنا نتحدث عن آزوفستال، فإن غالبية السكان المحليين لا يريدون إعادة ترميم هذا المصنع وذلك بسبب التلوث البيئي".وأضاف قائلا إنه "بالإضافة إلى أن عددا من الأمراض آخذ في الازدياد، ومن حيث المبدأ فقد خرج عن نطاقه حتى فيما يتعلق بالمدن الصناعية الأخرى". تابع قائلا: "وهذا بدوره يعود إلى حقيقة أن المصنع بني دون مراعاة المعايير البيئية، دون الأخذ بالاعتبار. وخلص بوشيلين، قائلا: "هذه هي الخيارات التي سيتم النظر فيها، من حيث المبدأ، في شكلها النهائي وسيتخذ سكان ماريوبول قرارا".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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بوشيلين: سكان ماريوبول لا يريدون إعادة ترميم مصنع "آزوفستال"

07:30 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمنظر مصنع آزوفستال من ميناء ماريوبول
منظر مصنع آزوفستال من ميناء ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن سكان مدينة ماريوبول لا يريدون إعادة ترميم مصنع آزوفستال، وذلك لأسباب بيئية.
وجاءت تصريحات بوشيلين خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "بالنسبة لنا من المهم لمدينة ماريوبول أن تحافظ على وظائفها وإذا كنا نتحدث عن آزوفستال، فإن غالبية السكان المحليين لا يريدون إعادة ترميم هذا المصنع وذلك بسبب التلوث البيئي".
وأضاف قائلا إنه "بالإضافة إلى أن عددا من الأمراض آخذ في الازدياد، ومن حيث المبدأ فقد خرج عن نطاقه حتى فيما يتعلق بالمدن الصناعية الأخرى".
تابع قائلا: "وهذا بدوره يعود إلى حقيقة أن المصنع بني دون مراعاة المعايير البيئية، دون الأخذ بالاعتبار.
وخلص بوشيلين، قائلا: "هذه هي الخيارات التي سيتم النظر فيها، من حيث المبدأ، في شكلها النهائي وسيتخذ سكان ماريوبول قرارا".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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