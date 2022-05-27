https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوشيلين-ميناء-ماريوبول-سيعمل-بشكل-كامل-1062752315.html

بوشيلين: ميناء ماريوبول سيعمل بشكل كامل

بوشيلين: ميناء ماريوبول سيعمل بشكل كامل

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، إن ميناء ماريوبول سيعمل بشكل كامل، لكن العقوبات تعقد استعادة المعدات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T06:28+0000

2022-05-27T06:28+0000

2022-05-27T06:28+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف: "أما بالنسبة لميناء ماريوبول، فإن طلبات تشغيله كبيرة للغاية، ولكن من المهم أيضا بالنسبة لنا أن يصبح ميناء ماريوبول صالحا للعمل بشكل كامل، في مجال ترميم البنية التحتية، فهو مهم لمواد البناء التي سيتم استيرادها من خلاله، وسيكون هناك كميات كبيرة منها، مع الأخذ بالاعتبار الدمار الذي نراه الآن في ماريوبول".وفقا لبوشيلين: "بحلول نهاية شهر مايو، نخطط لتنفيذ أول شحنة عبر المرفأ، في الواقع، سيبدأ عمله، ولكن من المحتمل أن نصل إلى إنتاجيته الكاملة بعد ذلك بقليل بسبب حقيقة أنه يجب إجراء بعض الإصلاحات أيضا: لا يزال التدمير موجودا".وأبلغ عن الحاجة إلى "استعادة معدات الميناء، كالرافعات والمكونات التقنية، ومع الأخذ بالاعتبار حقيقة أن قطع الغيار يتم استيرادها، فإنه لا يزال من الضروري التغلب على جميع الحواجز المرتبطة بالعقوبات".وأضاف: "لكن ميناء ماريوبول سوف يعمل بشكل كامل".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا