عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف--تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الاستعداد-للتفاوض-يتعارض-مع-حقيقة-تجميد-عملية-التفاوض-من-قبل-كييف-1062760377.html
بيسكوف: تصريحات زيلينسكي المتضاربة بشأن المفاوضات لا تسمح لنا بفهم ما تريده كييف
بيسكوف: تصريحات زيلينسكي المتضاربة بشأن المفاوضات لا تسمح لنا بفهم ما تريده كييف
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، الأمر الذي لا يسمح لنا بفهم ما تريده كييف. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:52+0000
2022-05-27T10:18+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دميتري بيسكوف
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وأشار بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين حول كيف يمكن للكرملين أن يعلق على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الاستعداد للتفاوض، إلى أن "المفاوضات مجمدة الآن بقرار ووفقا للخط الذي اختاره الجانب الأوكراني. هذا هو أول شيء يتناقض تمامًا مع تصريحات زيلينسكي التي ذكرتها. ثانيًا، بشكل عام، تصدر القيادة الأوكرانية باستمرار بيانات تتعارض بعضها مع بعض".وأوضح بيسكوف أن هذا التناقض من قبل الجانب الأوكراني "لا يسمح لنا بفهم كامل ما يريده الجانب الأوكراني وهل هو مستعد لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي"، مضيفا أن المفاوضات مع روسيا "ضرورية من أجل إنهاء الصراع، لكن في الوقت نفسه لا يريد الجانب الروسي مفاوضات".وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا الاتحادية ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروسيا وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/زيلينسكي-يكشف-شرط-استئناف-المفاوضات-بين-كييف-وموسكو-1062674770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, دميتري بيسكوف, فلاديمير زيلينسكي

بيسكوف: تصريحات زيلينسكي المتضاربة بشأن المفاوضات لا تسمح لنا بفهم ما تريده كييف

09:52 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، الأمر الذي لا يسمح لنا بفهم ما تريده كييف.
وأشار بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين حول كيف يمكن للكرملين أن يعلق على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الاستعداد للتفاوض، إلى أن "المفاوضات مجمدة الآن بقرار ووفقا للخط الذي اختاره الجانب الأوكراني. هذا هو أول شيء يتناقض تمامًا مع تصريحات زيلينسكي التي ذكرتها. ثانيًا، بشكل عام، تصدر القيادة الأوكرانية باستمرار بيانات تتعارض بعضها مع بعض".
وأوضح بيسكوف أن هذا التناقض من قبل الجانب الأوكراني "لا يسمح لنا بفهم كامل ما يريده الجانب الأوكراني وهل هو مستعد لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي"، مضيفا أن المفاوضات مع روسيا "ضرورية من أجل إنهاء الصراع، لكن في الوقت نفسه لا يريد الجانب الروسي مفاوضات".
وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا الاتحادية ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي يكشف شرط استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو
24 مايو, 20:44 GMT
وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروسيا وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала