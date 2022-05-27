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https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيلاروسيا-تفرض-قيودا-مؤقتة-على-الدخول-إلى-المناطق-الحدودية-مع-أوكرانيا-1062779584.html
بيلاروسيا تفرض قيودا مؤقتة على الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا
بيلاروسيا تفرض قيودا مؤقتة على الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا
فرضت السلطات البيلاروسية قيودا مؤقتة على دخول مواطنيها أو إقامتهم في بعض المناطقة الحدودية المتاخمة لجارتها أوكرانيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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أبلغت لجنة حدود ولاية غوميل البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه من أجل ضمان أمن الحدود، فإنه تم تقييد الدخول، والإقامة المؤقتة للمواطنين في الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل بشكل مؤقت.وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" فإن تطبيق القيود يبدأ من 1 يونيو/ حزيران إلى 31 أغسطس/ آب القادم من العام الجاري.خلال هذه الفترة المحددة أيضا، تم تعليق إصدار تصاريح المرور إلى الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/لوكاشينكو-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تمكن-من-كبح-مشاكل-أسواق-المال-1062764633.html
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العالم

بيلاروسيا تفرض قيودا مؤقتة على الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا

16:00 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصور8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - مخيم للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود البيلاروسية البولندية. تحرك أكثر من ألف لاجئ في بيلاروسيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه الحدود البولندية. اعتبرت السلطات البولندية ذلك "أكبر محاولة لاختراق جماعي بالقوة" وتم تعزيز الحدود بين البلدين بقوات الأمن.
8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - مخيم للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود البيلاروسية البولندية. تحرك أكثر من ألف لاجئ في بيلاروسيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه الحدود البولندية. اعتبرت السلطات البولندية ذلك أكبر محاولة لاختراق جماعي بالقوة وتم تعزيز الحدود بين البلدين بقوات الأمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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فرضت السلطات البيلاروسية قيودا مؤقتة على دخول مواطنيها أو إقامتهم في بعض المناطقة الحدودية المتاخمة لجارتها أوكرانيا.
أبلغت لجنة حدود ولاية غوميل البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه من أجل ضمان أمن الحدود، فإنه تم تقييد الدخول، والإقامة المؤقتة للمواطنين في الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل بشكل مؤقت.
وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" فإن تطبيق القيود يبدأ من 1 يونيو/ حزيران إلى 31 أغسطس/ آب القادم من العام الجاري.

ونوهت السلطات أن هذه القيود المفروضة لا تنطبق على الأشخاص الذين يؤدون واجبات (خدمية) عمالية، أو يشاركون في تدابير لحماية حدود الدولة في المنطقة المحددة.

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11:35 GMT
خلال هذه الفترة المحددة أيضا، تم تعليق إصدار تصاريح المرور إلى الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل.
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