https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيلاروسيا-تفرض-قيودا-مؤقتة-على-الدخول-إلى-المناطق-الحدودية-مع-أوكرانيا-1062779584.html
بيلاروسيا تفرض قيودا مؤقتة على الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا
بيلاروسيا تفرض قيودا مؤقتة على الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا
فرضت السلطات البيلاروسية قيودا مؤقتة على دخول مواطنيها أو إقامتهم في بعض المناطقة الحدودية المتاخمة لجارتها أوكرانيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:00+0000
2022-05-27T16:00+0000
2022-05-27T16:00+0000
العالم
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أبلغت لجنة حدود ولاية غوميل البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه من أجل ضمان أمن الحدود، فإنه تم تقييد الدخول، والإقامة المؤقتة للمواطنين في الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل بشكل مؤقت.وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" فإن تطبيق القيود يبدأ من 1 يونيو/ حزيران إلى 31 أغسطس/ آب القادم من العام الجاري.خلال هذه الفترة المحددة أيضا، تم تعليق إصدار تصاريح المرور إلى الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/لوكاشينكو-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تمكن-من-كبح-مشاكل-أسواق-المال-1062764633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيلاروسيا تفرض قيودا مؤقتة على الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا
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فرضت السلطات البيلاروسية قيودا مؤقتة على دخول مواطنيها أو إقامتهم في بعض المناطقة الحدودية المتاخمة لجارتها أوكرانيا.
أبلغت لجنة حدود ولاية غوميل البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه من أجل ضمان أمن الحدود، فإنه تم تقييد الدخول، والإقامة المؤقتة للمواطنين في الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل بشكل مؤقت.
وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" فإن تطبيق
القيود يبدأ من 1 يونيو/ حزيران إلى 31 أغسطس/ آب القادم من العام الجاري.
ونوهت السلطات أن هذه القيود المفروضة لا تنطبق على الأشخاص الذين يؤدون واجبات (خدمية) عمالية، أو يشاركون في تدابير لحماية حدود الدولة في المنطقة المحددة.
خلال هذه الفترة المحددة أيضا، تم تعليق إصدار تصاريح المرور إلى الشريط الحدودي في مناطق براغين ولوفسكي وخوينيكي في منطقة غوميل.