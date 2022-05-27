https://arabic.sputniknews.com/20220527/ترامب-أمريكا-أنفقت-تريليونات-الدولارات-في-العراق-وأفغانستان-مقابل-لا-شيء--1062790317.html

ترامب: أمريكا أنفقت تريليونات الدولارات في العراق وأفغانستان مقابل لا شيء

ترامب: أمريكا أنفقت تريليونات الدولارات في العراق وأفغانستان مقابل لا شيء

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات في العراق وأفغانستان مقابل لا شيء، مشيرا إلى أنها يجب أن... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T23:38+0000

2022-05-27T23:38+0000

2022-05-27T23:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق في هيوستن، تكساس: "إذا كان لدى الولايات المتحدة 40 مليار دولار لإرسالها إلى أوكرانيا، فيجب أن نكون قادرين على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على سلامة أطفالنا في المنزل".وكان ترامب يشير إلى حزمة المساعدات الأوكرانية البالغة 40 مليار دولار التي أقرها الكونغرس الأمريكي مؤخرا ووقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.إذ يوفر مشروع القانون لكييف مساعدة عسكرية فتاكة كبيرة لمواجهة العملية العسكرية الخاصة الروسية في البلاد، من بين مساعدات أخرى.وقال ترامب إن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات في العراق وأفغانستان مقابل لا شيء.وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة الاستثمار في تعزيز الأمن في المدارس الأمريكية قبل أن تفكر في بناء الدول في أنحاء العالم.ويوم الثلاثاء، أطلق المسلح سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما النار وقتل 21 شخصا في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، من بينهم 19 طفلا، على مدار حوالي ساعة قبل أن يقتله ضباط إنفاذ القانون المستجيبون.

https://arabic.sputniknews.com/20220502/ترامب-يعتبر-أن-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-أصبحت-ممكنة-بسبب-عدم-كفاءة-بايدن-1061789209.html

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