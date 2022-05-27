https://arabic.sputniknews.com/20220527/ترامب-بعد-مجزرة-تكساس-وجود-الشر-هو-أحد-أفضل-الأسباب-لتسليح-المواطنين-الملتزمين-بالقانون-1062789464.html
ترامب بعد مجزرة تكساس: وجود الشر هو أحد أفضل الأسباب لتسليح المواطنين الملتزمين بالقانون
ترامب بعد مجزرة تكساس: وجود الشر هو أحد أفضل الأسباب لتسليح المواطنين الملتزمين بالقانون
كشفت مقتطفات من خطاب سيلقيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمام المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أنه... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T21:52+0000
2022-05-27T21:52+0000
2022-05-27T21:53+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وسيرفض ترامب الدعوات المطالبة بنزع الأسلحة من أصحابها، بدلا من الدعوة إلى إجراء تغيير "جذري" في نهج الأمة تجاه الصحة العقلية"، و"إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء هذا البلد"، وفقا وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وبرر ترامب في ملاحظات معدة بشكل مسبق في خطابه رفضه نزع الأسلحة من أصحابها قائلا: "‘إن وجود الشر في عالمنا ليس سببا لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون، بل إن وجود الشر هو أحد أفضل الأسباب لتسليح المواطنين الملتزمين بالقانون".ويأتي خطاب ترامب بعد مرور 3 أيام من قتل مسلح 19 طالبا، واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية على الجانب الآخر من ولاية تكساس.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/أوباما-متهم-بـقلة-الذوق-بسبب-تعليقه-على-حادث-إطلاق-النار-في-تكساس-1062738021.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب بعد مجزرة تكساس: وجود الشر هو أحد أفضل الأسباب لتسليح المواطنين الملتزمين بالقانون
21:52 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
كشفت مقتطفات من خطاب سيلقيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمام المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أنه سيدافع عن حقوق أصحاب الأسلحة.
وسيرفض ترامب الدعوات المطالبة بنزع الأسلحة من أصحابها، بدلا من الدعوة إلى إجراء تغيير "جذري" في نهج الأمة تجاه الصحة العقلية"، و"إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء هذا البلد"، وفقا وكالة "أسوشيتد برس"
للأنباء.
وبرر ترامب في ملاحظات معدة بشكل مسبق في خطابه رفضه نزع الأسلحة من أصحابها قائلا: "‘إن وجود الشر في عالمنا ليس سببا لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون، بل إن وجود الشر هو أحد أفضل الأسباب لتسليح المواطنين الملتزمين بالقانون".
ويأتي خطاب ترامب بعد مرور 3 أيام من قتل مسلح 19 طالبا، واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية على الجانب الآخر من ولاية تكساس.