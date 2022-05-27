https://arabic.sputniknews.com/20220527/تركيا-تضبط-وتدمر-أسلحة-لـالعمال-الكردستاني-في-العراق-1062754073.html

تركيا تضبط وتدمر أسلحة لـ"العمال الكردستاني" في العراق

تركيا تضبط وتدمر أسلحة لـ"العمال الكردستاني" في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، ضبط وتدمير أسلحة وذخائر وملاجئ تابعة لحزب "العمال الكردستاني"، في إحدى مناطق شمالي العراق. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T07:28+0000

2022-05-27T07:28+0000

2022-05-27T07:28+0000

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وذكرت السومرية نيوز، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع التركية نشرت مقطع فيديو يظهر ضبط قواتها العسكرية أسلحة ومواد متفجرة وذخائر وأجهزة اتصالات استخدمتها عناصر وقوات حزب "العمال الكردستاني" أثناء عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق.وأكد بيان وزارة الدفاع التركية "تدمير المواد والأسلحة المضبوطة"، مشددا على "استمرار العمليات العسكرية لتدمير أوكار الإرهابيين".وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق قبل أكثر من شهر، وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تفقده برفقة قادة الجيش التركي، الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق.وأكد أكار أن الجيش التركي عازم على مواصلة مكافحة الإرهابيين إلى حين توفير أمن الحدود والمواطنين بشكل كامل.وأشار إلى أن القوات التركية لديها هدف واحد وهو الإرهابيين، لافتا في هذا السياق إلى العلاقات الطيبة التي تربط بين الأتراك والأكراد.يذكر أنه في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/العراق-يدعو-تركيا-إلى-التنسيق-معه-بشأن-عملياتها-العسكرية-في-شمال-البلاد-1061609099.html

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