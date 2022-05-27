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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062751883.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:01+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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مروحيات الجيش الروسي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:01 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 06:02 GMT 27.05.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:33 GMT 27.05.2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوشيلين: ميناء ماريوبول سيعمل بشكل كامل
06:28 GMT
06:21 GMT 27.05.2022
مقاطعة أوكرانية تتحول إلى توقيت موسكو
أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية الانتقال إلى توقيت موسكو.
وأبلغ فلاديمير روغوف وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مقاطعة زابوروجيه تحولت إلى توقيت موسكو، ولن يكون هناك انتقال إلى التوقيت الشتوي والصيفي، حسب توجيهات السلطة الأوكرانية في كييف.
وقد فقدت كييف السيطرة على ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه جراء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
06:03 GMT 27.05.2022
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
جندي روسي في ميناء بيرديانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زورق مدفعية أوكراني ينضم إلى الأسطول الروسي
05:34 GMT
06:03 GMT 27.05.2022
جندي روسي في ميناء بيرديانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زورق مدفعية أوكراني ينضم إلى الأسطول الروسي
05:34 GMT
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