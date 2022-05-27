تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:33 GMT 27.05.2022
06:21 GMT 27.05.2022
أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية الانتقال إلى توقيت موسكو.
وأبلغ فلاديمير روغوف وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مقاطعة زابوروجيه تحولت إلى توقيت موسكو، ولن يكون هناك انتقال إلى التوقيت الشتوي والصيفي، حسب توجيهات السلطة الأوكرانية في كييف.
وقد فقدت كييف السيطرة على ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه جراء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
وأبلغ فلاديمير روغوف وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مقاطعة زابوروجيه تحولت إلى توقيت موسكو، ولن يكون هناك انتقال إلى التوقيت الشتوي والصيفي، حسب توجيهات السلطة الأوكرانية في كييف.
وقد فقدت كييف السيطرة على ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه جراء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
06:03 GMT 27.05.2022
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
06:03 GMT 27.05.2022