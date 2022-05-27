https://arabic.sputniknews.com/20220527/تفحم-7-أشخاص-إثر-حادث-تصادم-في-مصر-فيديو-1062769671.html
تفحم 7 أشخاص إثر حادث تصادم في مصر... فيديو
تفحم 7 أشخاص إثر حادث تصادم في مصر... فيديو
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وتفحمت جثثهم، اليوم الجمعة، في حادث مروري كبير، بطريق الإسماعيلية - السويس، شرقي مصر. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:08+0000
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وقع الحادث بسبب تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، في نطاق مدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي، خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص واصطدمت به.انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع وتفحم جثتين في السيارة الملاكي.كما تبين من المعاينة أن تلك السيارة كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وعند وقوع الحادث انفجرت، مما تسبب في اشتعال النيران بها.ووقع انفجار آخر في السيارة الميكروباص بسبب أسطوانة غاز طبيعي تعمل بها، مما أسفر عن تفحم جثث 5 آخرين.تم نقل جثامين الضحايا في حالة تفحم، إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار الجهات المعنية للتحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/تفاصيل-حادث-تصادم-حافلة-سياحية-وسيارة-في-صعيد-مصر-صور-1061448708.html
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مصر, أخبار مصر الآن
تفحم 7 أشخاص إثر حادث تصادم في مصر... فيديو
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، وتفحمت جثثهم، اليوم الجمعة، في حادث مروري كبير، بطريق الإسماعيلية - السويس، شرقي مصر.
وقع الحادث بسبب تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، في نطاق مدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي، خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص واصطدمت به.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع وتفحم جثتين في السيارة الملاكي.
كما تبين من المعاينة أن تلك السيارة كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وعند وقوع الحادث انفجرت، مما تسبب في اشتعال النيران بها.
ووقع انفجار آخر في السيارة الميكروباص بسبب أسطوانة غاز طبيعي
تعمل بها، مما أسفر عن تفحم جثث 5 آخرين.
تم نقل جثامين الضحايا في حالة تفحم، إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار الجهات المعنية للتحقيق.