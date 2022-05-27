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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220527/جونسون-يحث-على-دعم-أوكرانيا-بالمزيد-من-الصواريخ--1062760525.html
جونسون يحث على دعم أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ
جونسون يحث على دعم أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ
حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:56+0000
2022-05-27T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال جونسون إن الصواريخ "ستمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد المدفعية الروسية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "bloomberg" الأمريكية.واستبعد رئيس الوزراء أيضا استخدام الجيش البريطاني للمساعدة في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية، مكتفيا بالقول إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أوكرانيا على القيام بذلك. وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/جونسون-يعلن-مسؤوليته-عن-فضيحة-بارتي-غيت-1062696933.html
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العالم

جونسون يحث على دعم أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ

09:56 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي يمكن أن تضرب أهدافا من أماكن بعيدة.
وقال جونسون إن الصواريخ "ستمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد المدفعية الروسية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "bloomberg" الأمريكية.
واستبعد رئيس الوزراء أيضا استخدام الجيش البريطاني للمساعدة في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية، مكتفيا بالقول إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أوكرانيا على القيام بذلك.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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