https://arabic.sputniknews.com/20220527/حركة-غريبة-فعلها-بايدن-مع-ابنة-جورج-فلويد-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1062760645.html
حركة غريبة فعلها بايدن مع ابنة جورج فلويد تثير تفاعلا واسعا... فيديو
حركة غريبة فعلها بايدن مع ابنة جورج فلويد تثير تفاعلا واسعا... فيديو
أثار فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ابنة جورج فلويد الذي قتله شرطي أمريكي العام الماضي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:57+0000
2022-05-27T09:57+0000
2022-05-27T10:00+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وفي الفيديو، يضع بايدن أصبعه تحت رقبة الفتاة ثم يمسح خدها ببطء، وهو يقول لها "لقد صرتِ كبيرة للغاية"، بحسب ما أبرزه نشطاء أمريكيون على مواقع التواصل.وكان تقرير تشريحي مستقل لجثة جورج فلويد، قد كشف أنه مات بسبب الإسفكسيا أو الاختناق الناجم عن استمرار ضغط الضباط بركبته على رقبة فلويد وظهره، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لبيان من محامي العائلة.وحُكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية في وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
حركة غريبة فعلها بايدن مع ابنة جورج فلويد تثير تفاعلا واسعا... فيديو
09:57 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
أثار فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ابنة جورج فلويد الذي قتله شرطي أمريكي العام الماضي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.
وفي الفيديو، يضع بايدن أصبعه تحت رقبة الفتاة ثم يمسح خدها ببطء، وهو يقول لها "لقد صرتِ كبيرة للغاية"، بحسب ما أبرزه نشطاء أمريكيون على مواقع التواصل.
وكان تقرير تشريحي مستقل لجثة جورج فلويد، قد كشف أنه مات بسبب الإسفكسيا أو الاختناق الناجم عن استمرار ضغط الضباط بركبته على رقبة فلويد وظهره، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لبيان من محامي العائلة.
وحُكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية في وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.