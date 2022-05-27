https://arabic.sputniknews.com/20220527/حزب-الله-يعلق-على-قرار-البرلمان-العراقي-بتجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1062758242.html
"حزب الله" يعلق على قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع إسرائيل
"حزب الله" يعلق على قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع إسرائيل
علق "حزب الله" على القانون الذي أقره البرلمان العراقي والذي يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:15+0000
2022-05-27T09:15+0000
2022-05-27T09:15+0000
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وقال حزب الله في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن "القرار يعتبر خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته".وأشار إلى أن "هذا الموقف يؤكد موقع العراق الثابت والدائم إلى جانب القضية الفلسطينية".كما دعا "حزب الله" الأحزاب السياسية العربية للاحتذاء بالمثال العراقي وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على المستويات كافة.وصوَّت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/النواب-العراقي-يصوت-بالإجماع-على-قانون-تجريم-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-1062726703.html
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أخبار حزب الله, العراق, إسرائيل
"حزب الله" يعلق على قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع إسرائيل
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علق "حزب الله" على القانون الذي أقره البرلمان العراقي والذي يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال حزب الله في بيان
أصدره، اليوم الجمعة، إن "القرار يعتبر خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته".
وأضاف: "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي ومرجعيته وقواه السياسية".
وأشار إلى أن "هذا الموقف يؤكد موقع العراق الثابت والدائم إلى جانب القضية الفلسطينية".
كما دعا "حزب الله" الأحزاب السياسية العربية للاحتذاء بالمثال العراقي وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على المستويات كافة.
وصوَّت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".