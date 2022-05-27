https://arabic.sputniknews.com/20220527/حماس-حظر-التطبيع-موقف-يعكس-أصالة-الشعب-العراقي-1062753814.html
"حماس": حظر التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي
"حماس": حظر التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:10+0000
2022-05-27T07:10+0000
2022-05-27T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت الحركة أن "هذا الموقف يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز".ودعت "حماس" البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى "الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لفلسطين ونضال شعبها المشروع في مواجهة الاحتلال، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح الأمة"، بحسب الوكالة.وصوَّت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الخميس، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/النواب-العراقي-يصوت-بالإجماع-على-قانون-تجريم-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-1062726703.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"حماس": حظر التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي
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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وأكدت الحركة أن "هذا الموقف يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز"
.
ودعت "حماس" البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى "الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لفلسطين ونضال شعبها المشروع في مواجهة الاحتلال، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح الأمة"، بحسب الوكالة.
وصوَّت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
، مساء اليوم الخميس، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".
وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".