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https://arabic.sputniknews.com/20220527/حماية-المستهلك-السعودية-محاولات-مشبوهة-من-9-دول-لدخول-الموقع-الإلكتروني-بينها-أمريكا-وأوكرانيا-1062781250.html
حماية المستهلك السعودية: محاولات مشبوهة من 9 دول لدخول الموقع الإلكتروني... بينها أمريكا وأوكرانيا
حماية المستهلك السعودية: محاولات مشبوهة من 9 دول لدخول الموقع الإلكتروني... بينها أمريكا وأوكرانيا
كشفت جمعية حماية المستهلك السعودية، اليوم الجمعة، عن رصد 9 محاولات مشبوهة لدخول موقعها الإلكتروني. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:37+0000
2022-05-27T16:38+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت الجمعية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حصر الدخول للموقع الإلكتروني على المواطنين فقط، بعد تلك المحاولات.وأوضحت حماية المستهلك أن مركز خدمة المستهلك شهد خلال اليومين الماضيين، محاولات دخول مشبوهة لأشخاص من خارج المملكة.وأوضحت الجمعية أنه "تم حصر الدخول لمركز خدمة المستهلك، على الزوار من داخل المملكة العربية السعودية، ولا يقبل الزوار من خارج المملكة أو مستخدمي (VPN)"، مشيرة إلى أن رابط مركز خدمة المستهلك هو اضغط هنا.وأضافت حماية المستهلك، أن "محاولات الدخول المشبوهة جاءت من الدول التالية: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وبولندا وهولندا وباكستان وأستراليا وإيران وأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20171206/حماية-المستهلك-السعودية-تطلق-تحذيرا-جديدا-1028148604.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

حماية المستهلك السعودية: محاولات مشبوهة من 9 دول لدخول الموقع الإلكتروني... بينها أمريكا وأوكرانيا

16:37 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 16:38 GMT 27.05.2022)
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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كشفت جمعية حماية المستهلك السعودية، اليوم الجمعة، عن رصد 9 محاولات مشبوهة لدخول موقعها الإلكتروني.
وأعلنت الجمعية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حصر الدخول للموقع الإلكتروني على المواطنين فقط، بعد تلك المحاولات.
وأوضحت حماية المستهلك أن مركز خدمة المستهلك شهد خلال اليومين الماضيين، محاولات دخول مشبوهة لأشخاص من خارج المملكة.
وأوضحت الجمعية أنه "تم حصر الدخول لمركز خدمة المستهلك، على الزوار من داخل المملكة العربية السعودية، ولا يقبل الزوار من خارج المملكة أو مستخدمي (VPN)"، مشيرة إلى أن رابط مركز خدمة المستهلك هو اضغط هنا.
الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2017
"حماية المستهلك" السعودية تطلق تحذيرا جديدا
6 ديسمبر 2017, 11:34 GMT
وأضافت حماية المستهلك، أن "محاولات الدخول المشبوهة جاءت من الدول التالية: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وبولندا وهولندا وباكستان وأستراليا وإيران وأوكرانيا".
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