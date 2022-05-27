https://arabic.sputniknews.com/20220527/خبراء-المتفجرات-الروس-يطهرون-2162-هكتارا-من-أراضي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1062770592.html

خبراء المتفجرات الروس يطهرون 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

خبراء المتفجرات الروس يطهرون 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن خبراء المتفجرات الروس قاموا حتى الآن بفحص وتطهير 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مما أدى... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T13:21+0000

2022-05-27T13:21+0000

2022-05-27T13:21+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الحالي، تم تطهير 2162 هكتارا من الأراضي، وتم فحص 35 مبنى و7.6 كم من الطرق، في حين تم العثور على 7756 لغم متفجر".وتابع البيان: "يتم فحص البنية التحتية ومرافق إمدادات المياه، ومحطات الطاقة الفرعية، وإمدادات الحرارة، والرعاية الصحية، والجسور، وكذلك المباني السكنية. وهذه هي المهمة ذات الأولوية في إعادة السكان إلى الحياة السلمية في أقرب وقت ممكن".يستخدم المهندسون العسكريون أحدث وسائل البحث والحماية الفردية والسيطرة على الإشارات اللاسلكية للتفجير عن بعد، وكذلك روبوتات "أوران -6"التي يتم التحكم فيها عن بعد لإزالة الألغام.

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روسيا