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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220527/خبراء-المتفجرات-الروس-يطهرون-2162-هكتارا-من-أراضي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1062770592.html
خبراء المتفجرات الروس يطهرون 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
خبراء المتفجرات الروس يطهرون 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن خبراء المتفجرات الروس قاموا حتى الآن بفحص وتطهير 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مما أدى... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:21+0000
2022-05-27T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الحالي، تم تطهير 2162 هكتارا من الأراضي، وتم فحص 35 مبنى و7.6 كم من الطرق، في حين تم العثور على 7756 لغم متفجر".وتابع البيان: "يتم فحص البنية التحتية ومرافق إمدادات المياه، ومحطات الطاقة الفرعية، وإمدادات الحرارة، والرعاية الصحية، والجسور، وكذلك المباني السكنية. وهذه هي المهمة ذات الأولوية في إعادة السكان إلى الحياة السلمية في أقرب وقت ممكن".يستخدم المهندسون العسكريون أحدث وسائل البحث والحماية الفردية والسيطرة على الإشارات اللاسلكية للتفجير عن بعد، وكذلك روبوتات "أوران -6"التي يتم التحكم فيها عن بعد لإزالة الألغام.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/القوات-الروسية-تعثر-على-مخبأ-به-ألغام-وقاذفات-قنابل-في-مصنع-عسكري-في-خيرسون-1061351601.html
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خبراء المتفجرات الروس يطهرون 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

13:21 GMT 27.05.2022
© Sputnikمشهد لإزالة ألغام مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا
مشهد لإزالة ألغام مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن خبراء المتفجرات الروس قاموا حتى الآن بفحص وتطهير 2162 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مما أدى إلى نزع فتيل 7756 لغم متفجر.
وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الحالي، تم تطهير 2162 هكتارا من الأراضي، وتم فحص 35 مبنى و7.6 كم من الطرق، في حين تم العثور على 7756 لغم متفجر".
وتابع البيان: "يتم فحص البنية التحتية ومرافق إمدادات المياه، ومحطات الطاقة الفرعية، وإمدادات الحرارة، والرعاية الصحية، والجسور، وكذلك المباني السكنية. وهذه هي المهمة ذات الأولوية في إعادة السكان إلى الحياة السلمية في أقرب وقت ممكن".
يستخدم المهندسون العسكريون أحدث وسائل البحث والحماية الفردية والسيطرة على الإشارات اللاسلكية للتفجير عن بعد، وكذلك روبوتات "أوران -6"التي يتم التحكم فيها عن بعد لإزالة الألغام.
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