https://arabic.sputniknews.com/20220527/خزان-من-الأمراض-المعدية-المستجدة-قصة-المختبر-الأمريكي-للأبحاث-البيولوجية-في-إندونيسيا-1062755750.html

خزان من الأمراض المعدية المستجدة... قصة المختبر الأمريكي للأبحاث البيولوجية في إندونيسيا

خزان من الأمراض المعدية المستجدة... قصة المختبر الأمريكي للأبحاث البيولوجية في إندونيسيا

إندونيسيا... وصفها سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في جاكرتا، كاميرون هيوم، بأنها خزان من الأمراض المعدية المستجدة، وذلك بسب الأبحاث البيولوجية لبلاده... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T07:59+0000

2022-05-27T07:59+0000

2022-05-27T07:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مختبرات بيولوجية

أخبار إندونيسيا

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موسكو- سبوتنيك. فبعد أن أطلقت روسيا تحقيقًا في الأبحاث البيولوجية التي أجرتها الولايات المتحدة في أوكرانيا، أثيرت شكوك مماثلة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك إندونيسيا، التي أغلقت سلطاتها "رسميا" أخطر المختبرات الأمريكية البيولوجية وهو "نامرو 2".لكن السؤال: هل حقا انتهى العبث الأمريكي البيولوجي في إندونيسيا بإغلاق نامرو 2 "رسميا"؟ أم أن أبوابا أخرى غير رسمية ما زالت مفتوحة بعيدا عن أعين السلطات؟ ولماذا يثار الموضوع مرة أخرى الآن، بعد مرور كل هذا الوقت على إغلاق نامرو 2؟البداية كانت، في أبريل/ نيسان الماضي، عندما نشرت وسائل الإعلام الإندونيسية قصة عن عملية أمريكية سرية لجمع عينات من الدم البشري وكلاب مسعورة خلال تمرين شراكة المحيط الهادئ لعام 2016 في مدينة بادانج الساحلية غرب سومطرة.تشير الوثائق التي حصل عليها الصحفيون إلى أن الجراحين البحريين الأمريكيين أجروا عملية جراحية لمرضى محليين على متن سفينة المستشفى USNS Mercy ونقلوا ثلاثة كلاب مسعورة من غرب سومطرة - كل ذلك دون إذن من وزارة الصحة الإندونيسية.أعادت القصة ذكرى نامرو 2، وهو مختبر حيوي للبحرية الأمريكية كانت تديره الولايات المتحدة في حي مزدحم في العاصمة جاكرتا من عام 1970 إلى عام 2009 عندما تم حظره من قبل وزارة الصحة لكونه "تهديدًا لسيادة إندونيسيا".تم إنشاء نامرو 2 وسط تفشي الطاعون الدبلي في إندونيسيا وعالج مجموعة واسعة من مسببات الأمراض، من فيروس نقص المناعة البشرية إلى تلك المسببة للملاريا والسل وحمى الضنك.وقالت: "على الرغم من أنهم ركزوا على الملاريا والسل، فإن النتائج على مدى 40 عامًا في إندونيسيا، لم تكن مهمة"، مضيفة أن الاتفاقية الأمريكية الإندونيسية الخاصة بالمختبر انتهت في عام 1980.وبحسب تأكيد سوباري لـ "سبوتنيك"، فلم يكن الأداء الضعيف للمختبر فقط هو ما جعلها تشعر بالقلق حيال المنشأة، ففي ذلك الوقت، كانت الوزيرة السابقة قلقًة أيضًا بشأن عدم وجود مشاركة متساوية للموظفين الإندونيسيين في المشروع، والأهم من ذلك احتمال قيام الدبلوماسيين الأمريكيين بتهريب عينات معدية من إندونيسيا إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في الأبحاث العسكرية.وكتبت سوباري في كتابها الأكثر مبيعًا: "حان وقت تغيير العالم"، أنه في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور (H5N1) اعترضت على الممارسة الإلزامية لمشاركة عينات الفيروس المحلية مع السلطات المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية، والتي لم تكن شفافًة ولا عادلًة.ولكونه مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية ، قام نامرو 2 بتشخيص مجموعة من حالات H5N1 في إندونيسيا في عام 2006، وطلبت الحكومة الإندونيسية من الأمريكيين عدم تسليم العينات لأي شخص باستثناء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية.كوزيرة، قامت سوباري بزيارة مفاجئة إلى نامرو 2 في عام 2008، وتحدثت إلى الصحافة حول افتقار المختبر للشفافية وحقيقة أنه لم يشارك نتائج عمله مع الحكومة الإندونيسية.في سياق متصل، فإن أحد الصحفيين الإندونيسيين ويدعى "هنري"، والذي يعمل في وسيلة إعلامية إندونيسية رئيسية، أكد لـ "سبوتنيك" أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه القصة تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد، كاد مختبر نامرو 2 أن يحترق.يقول: "بدا الأمر كما لو أن الحريق كان في الجزء الإداري من نامرو، حيث يتم الاحتفاظ بجميع المستندات، لم أعر اهتمامًا كبيرًا لهذه الحقيقة في ذلك الوقت، ولكن بعد فوات الأوان قد يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما أراد إخفاء شيء ما".كما تسبب تدقيق إندونيسيا -خاصة الوزيرة سوباري- في نامرو 2 في إزعاج واشنطن، فقد كشف تسريب آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية بواسطة موقع ويكيليكس لغوليان أسانغ في عام 2010 أن السفارة الأمريكية في جاكرتا أرسلت مئات التحديثات حول نامرو 2 وجهودها للحفاظ على سمعتها.وشنت البعثة الدبلوماسية وإدارة نامرو "هجومًا ضد المعلومات الخاطئة" في عام 2008 من خلال عقد مؤتمر صحفي في المختبر.ومع ذلك، أظهرت مذكرة كتبها سفير الولايات المتحدة في إندونيسيا كاميرون هيوم إلى وزارة الخارجية أن الأمريكيين خلصوا في النهاية إلى أن "أفضل أمل للحفاظ على نامرو 2 في إندونيسيا هو إقناع صانعي السياسة الرئيسيين بفائدتها المستمرة لكلا البلدين".في خضم الصراع على المختبر في عام 2009 ، أرسل هيوم مذكرة أخرى حساسة ولكن غير سرية إلى واشنطن، موضحًا أهمية مواصلة البحث البيولوجي في إندونيسيا، وأكد فيها أن "إندونيسيا ... مستودع للأمراض المعدية الناشئة".في 12 يونيو/حزيران 2009، اقترح دبلوماسيون أمريكيون أن تتدخل واشنطن للمساعدة في إدارتها من خلال تعميق التعاون الصحي مع إندونيسيا."إذا تمت إدارتها بشكل صحيح ، يمكن أن تقبل سوباري نامرو إذا كانت متأكدة من اهتمامنا الحقيقي بتطوير نموذج مختبر بحث جديد (أكبر وأشمل من نامرو)، فيمكنها بعد ذلك أن تكون مفيدة في تمديد التأشيرات لموظفي نامرو حتى يتسنى للمفاوضات على نطاق أوسع وقالت المذكرة "يمكن أن تبدأ المشاركة".وغادرت الوزيرة الإندونيسية منصبها في عام 2009، وقيل إن من خلفها في الوزارة كان على علاقة مع نامرو 2 في الماضي، لكنه اختار عدم السماح باستئناف أبحاث المختبر رسميًا في جاكرتا.وقالت: "لا يمكنني إثبات ذلك، ولكن مما قرأته وسمعته، لا تزال الأنشطة البحثية جارية في أشكال مختلفة من التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات في إندونيسيا، وأعتقد أن الحكومة يجب أن تكون على دراية بهذا الأمر".والسؤال: هل لا يزال العبث الأمريكي البيولوجي موجودا في إندونيسيا، بعد إغلاق نامرو 2 رسميا؟.

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