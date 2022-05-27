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https://arabic.sputniknews.com/20220527/دعوة-قضائية-ضد-إيلون-ماسك-تتهمه-بالتلاعب-وخفض-سعر-سهم-تويتر-1062754426.html
دعوة قضائية ضد إيلون ماسك تتهمه بالتلاعب وخفض سعر سهم "تويتر"
دعوة قضائية ضد إيلون ماسك تتهمه بالتلاعب وخفض سعر سهم "تويتر"
أقام مسهم في شركة "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يتهمه فيها بالتلاعب في السوق والتسبب في هبوط سعر سهم تويتر. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:40+0000
2022-05-27T07:40+0000
تويتر
إيلون ماسك
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حسب "فرانس برس"، الدعوى رفعها وليام هيريسنياك، وهو مسهم في تويتر من ولاية فرجينيا، أمس الأربعاء.وجاء في الدعوى القضائية أن "ماسك شرع في الإدلاء ببيانات ونشر تغريدات والانخراط في سلوك يهدف إلى إحداث شك حول الصفقة ودفع سهم تويتر إلى الانخفاض بشكل كبير".وأردف في الشكوى أن "تلاعب ماسك بالسوق نجح - فقد خسر تقييم تويتر 8 مليارات دولار منذ إعلان الاستحواذ".ووفقا للدعوة، فإن "استخفاف ماسك بقوانين الأوراق المالية يوضح كيف يمكن للمرء تجاهل القانون وقانون الضرائب لبناء ثروته على حساب الأمريكيين الآخرين".وكانت أسهم تويتر قد أغلقت، أمس الخميس، على ارتفاع طفيف عند 39.52 دولار، في مؤشر إلى شك المستثمرين في أن عملية الشراء ستكتمل عند 54.20 دولار للسهم وهو السعر الذي عرضه ماسك في البداية.ويذكر أن ماسك كان قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن محاولته لشراء تويتر لن تستمر إلا إذا حصل على دليل على عدد الحسابات الوهمية في المنصة، ما زاد الشك حول إتمام الصفقة.وبعد تغريدة ماسك بشأن الحسابات الوهمية، تراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11% قبل طرحها في السوق و20% عند بدء المداولات، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9%.يشار إلى أنه في 25 نيسان/أبريل، وافقت شركة "تويتر" على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.
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تويتر, إيلون ماسك

دعوة قضائية ضد إيلون ماسك تتهمه بالتلاعب وخفض سعر سهم "تويتر"

07:40 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أقام مسهم في شركة "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يتهمه فيها بالتلاعب في السوق والتسبب في هبوط سعر سهم تويتر.
حسب "فرانس برس"، الدعوى رفعها وليام هيريسنياك، وهو مسهم في تويتر من ولاية فرجينيا، أمس الأربعاء.
وجاء في الدعوى القضائية أن "ماسك شرع في الإدلاء ببيانات ونشر تغريدات والانخراط في سلوك يهدف إلى إحداث شك حول الصفقة ودفع سهم تويتر إلى الانخفاض بشكل كبير".
واعتبر الشاكي أن هدف ماسك هو الحصول على ورقة ضغط لشراء تويتر بسعر أرخص بكثير أو التراجع عن الصفقة دون التعرض لأي عقوبة.
وأردف في الشكوى أن "تلاعب ماسك بالسوق نجح - فقد خسر تقييم تويتر 8 مليارات دولار منذ إعلان الاستحواذ".
ووفقا للدعوة، فإن "استخفاف ماسك بقوانين الأوراق المالية يوضح كيف يمكن للمرء تجاهل القانون وقانون الضرائب لبناء ثروته على حساب الأمريكيين الآخرين".
وكانت أسهم تويتر قد أغلقت، أمس الخميس، على ارتفاع طفيف عند 39.52 دولار، في مؤشر إلى شك المستثمرين في أن عملية الشراء ستكتمل عند 54.20 دولار للسهم وهو السعر الذي عرضه ماسك في البداية.
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ويذكر أن ماسك كان قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن محاولته لشراء تويتر لن تستمر إلا إذا حصل على دليل على عدد الحسابات الوهمية في المنصة، ما زاد الشك حول إتمام الصفقة.
وبعد تغريدة ماسك بشأن الحسابات الوهمية، تراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11% قبل طرحها في السوق و20% عند بدء المداولات، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9%.
يشار إلى أنه في 25 نيسان/أبريل، وافقت شركة "تويتر" على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.
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