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https://arabic.sputniknews.com/20220527/دونيتسك-من-المحتمل-أن-يواجه-المرتزقة-البريطانيون-والمغاربة-حكم-الإعدام-1062778048.html
دونيتسك: من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام
دونيتسك: من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام لمشاركتهم في الأعمال القتالية ضد شعب... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:17+0000
2022-05-27T15:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال فيكتور غافريلوف، رئيس قسم التحقيق في الجرائم ضد السلام والأمن البشري في مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك قد أكمل التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، وقد يواجهون عقوبة الإعدام.ووفقا له، ونتيجة لشهادة مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك التفصيلية للمواطنين البريطانيين شون بينر وأندرو هيل، وكذلك مواطن من المملكة المغربية سعدون إبراهيم، تم إثبات تورطهم في ارتكاب الأعمال غير القانونية.وتابع: "لقد تم تشكيل القضية الجنائية ضد المرتزقة الذين شاركوا في إعداد وإدارة الأعمال العدائية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل. تم نقل مواد القضية إلى إحدى المحاكم في الجمهورية للنظر في الأسس الموضوعية، ونتيجة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب، يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين".
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دونيتسك: من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام

15:17 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يواجه المرتزقة البريطانيون والمغاربة حكم الإعدام لمشاركتهم في الأعمال القتالية ضد شعب الجمهورية.
وقال فيكتور غافريلوف، رئيس قسم التحقيق في الجرائم ضد السلام والأمن البشري في مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك قد أكمل التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، وقد يواجهون عقوبة الإعدام.
ووفقا له، ونتيجة لشهادة مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك التفصيلية للمواطنين البريطانيين شون بينر وأندرو هيل، وكذلك مواطن من المملكة المغربية سعدون إبراهيم، تم إثبات تورطهم في ارتكاب الأعمال غير القانونية.
وتابع: "لقد تم تشكيل القضية الجنائية ضد المرتزقة الذين شاركوا في إعداد وإدارة الأعمال العدائية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل. تم نقل مواد القضية إلى إحدى المحاكم في الجمهورية للنظر في الأسس الموضوعية، ونتيجة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب، يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين".
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