https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-الأركان-العراقي-يبحث-التعاون-العسكري-مع-مجموعة-التنين-1062781736.html
رئيس الأركان العراقي يبحث التعاون العسكري مع "مجموعة التنين"
رئيس الأركان العراقي يبحث التعاون العسكري مع "مجموعة التنين"
بحث رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله، آفاق التعاون العسكري مع مجموعة التنين لرؤساء أركان الجيوش. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T17:03+0000
2022-05-27T17:03+0000
2022-05-27T17:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن يارالله، حضر اجتماعات مجموعة التنين لرؤساء أركان جيوش (بريطانيا - العراق - دول مجلس التعاون الخليجي - الأردن - مصر)، في لندن لمناقشة العلاقات العسكرية وبحث آفاق التعاون العسكري، ورفع القدرات العسكرية للجيش العراقي وتعزيز فرص التدريب العسكري".وكان يارالله "شارك في اجتماعات "مجموعة التنين" للعام الماضي 2021 كأول رئيس أركان جيش يمثل العراق في لندن بمشاركة 11 دولة".وأضاف البيان أن رئيس الأركان العراقي التقى أيضا رئيس أركان الجيش الأردني في عمان وبحث معه "التحديات الأمنية التي تواجه البلدين وتعزيز فرص التعاون العسكري".و"مجموعة التنين" تضم القادة العسكريين لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن وبريطانيا، وأطلق عليها هذا الاسم منذ اجتماعها الأول عام 2018، نسبة إلى سفينة "HMS Dragon" البريطانية التي عقد على متنها الاجتماع.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس الأركان العراقي يبحث التعاون العسكري مع "مجموعة التنين"
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بحث رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله، آفاق التعاون العسكري مع مجموعة التنين لرؤساء أركان الجيوش.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن يارالله، حضر اجتماعات مجموعة التنين لرؤساء أركان جيوش (بريطانيا - العراق - دول مجلس التعاون الخليجي - الأردن - مصر)، في لندن لمناقشة العلاقات العسكرية وبحث آفاق التعاون العسكري، ورفع القدرات العسكرية للجيش العراقي وتعزيز فرص التدريب العسكري".
وكان يارالله "شارك في اجتماعات "مجموعة التنين" للعام الماضي 2021 كأول رئيس أركان جيش يمثل العراق في لندن بمشاركة 11 دولة".
وأضاف البيان أن رئيس الأركان العراقي التقى أيضا رئيس أركان الجيش الأردني في عمان وبحث معه "التحديات الأمنية التي تواجه البلدين وتعزيز فرص التعاون العسكري".
و"مجموعة التنين" تضم القادة العسكريين لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن وبريطانيا، وأطلق عليها هذا الاسم منذ اجتماعها الأول عام 2018، نسبة إلى سفينة "HMS Dragon" البريطانية التي عقد على متنها الاجتماع.