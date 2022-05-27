عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-الحكومة-الأردنية-يشارك-في-اجتماعات-التعاون-الثلاثي-مع-مصر-والإمارت-1062765504.html
رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت
رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت
أعلنت الحكومة الأردنية مشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارات والتي ستبدأ السبت المقبل في أبو ظبي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:44+0000
2022-05-27T11:44+0000
أخبار الأردن
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1048306336_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e26a2dc84b3967a3f271c3272bd17e38.jpg
وحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء الأردني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الخصاونة سيكون على رأس وفد يضم وزراء الصناعة والإعلام والتموين، وأمين عام وزارة الاستثمار الأردنية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في الأردن، وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.ولفت البيان إلى أن الخصاونة سيوقع في نهاية الاجتماعات اتفاقا ثلاثيا مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاث".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1048306336_72:0:1849:1333_1920x0_80_0_0_df7a79408b01a8d77e16ad8a135ad65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار مصر الآن

رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت

11:44 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة الأردنية مشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارات والتي ستبدأ السبت المقبل في أبو ظبي.
وحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء الأردني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الخصاونة سيكون على رأس وفد يضم وزراء الصناعة والإعلام والتموين، وأمين عام وزارة الاستثمار الأردنية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في الأردن، وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.
ولفت البيان إلى أن الخصاونة سيوقع في نهاية الاجتماعات اتفاقا ثلاثيا مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاث".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала