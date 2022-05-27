https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-الحكومة-الأردنية-يشارك-في-اجتماعات-التعاون-الثلاثي-مع-مصر-والإمارت-1062765504.html
رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت
رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت
أعلنت الحكومة الأردنية مشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارات والتي ستبدأ السبت المقبل في أبو ظبي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:44+0000
2022-05-27T11:44+0000
2022-05-27T11:44+0000
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وحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء الأردني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الخصاونة سيكون على رأس وفد يضم وزراء الصناعة والإعلام والتموين، وأمين عام وزارة الاستثمار الأردنية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في الأردن، وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.ولفت البيان إلى أن الخصاونة سيوقع في نهاية الاجتماعات اتفاقا ثلاثيا مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاث".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت
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أعلنت الحكومة الأردنية مشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارات والتي ستبدأ السبت المقبل في أبو ظبي.
وحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء الأردني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الخصاونة سيكون على رأس وفد يضم وزراء الصناعة
والإعلام والتموين، وأمين عام وزارة الاستثمار الأردنية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في الأردن، وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.
ولفت البيان إلى أن الخصاونة سيوقع في نهاية الاجتماعات اتفاقا ثلاثيا
مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاث".