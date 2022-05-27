https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يتهم-الجنود-الأوكرانيين-بارتكاب-عمليات-تعذيب-1062750965.html
رئيس جمهورية دونيتسك يتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب عمليات تعذيب
رئيس جمهورية دونيتسك يتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب عمليات تعذيب
قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، إن بعض الجنود الأوكرانيين ارتكبوا عمليات تعذيب تماما مثل الوحدات القومية المتطرفة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T04:21+0000
2022-05-27T04:21+0000
2022-05-27T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. قال بوشيلين لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، لدينا أدلة على أن بعض ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبوا جرائم لا تقل فظاعة ووحشية -تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل السادي وما إلى ذلك- وربما أسوأ، في بعض الحالات، من ممثلي كتيبة آزوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس جمهورية دونيتسك يتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب عمليات تعذيب
04:21 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 04:27 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، إن بعض الجنود الأوكرانيين ارتكبوا عمليات تعذيب تماما مثل الوحدات القومية المتطرفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. قال بوشيلين لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، لدينا أدلة على أن بعض ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبوا جرائم لا تقل فظاعة ووحشية -تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل السادي وما إلى ذلك- وربما أسوأ، في بعض الحالات، من ممثلي كتيبة آزوف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس،
جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".