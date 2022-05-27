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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يعلن-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-الموجودين-في-بلاده-1062758409.html
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في بلاده
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في بلاده
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية وجود أكثر من 5000 أسير أوكراني في بلاده. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:17+0000
2022-05-27T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ومنهم مَن أسرتهم قوات جمهورية دونيتسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، ومَن استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف.وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك، للصحفيين في 27 مايو/أيار، إن مِن بين الأسرى الأوكرانيين الموجودين في جمهورية دونيتسك 2439 شخصا استسلموا في مدينة ماريوبول، حيث حاصرهم محررو المدينة في مجمع "آزوفستال" للصلب. وقبل ذلك استسلم نحو 3000 من عناصر القوات الأوكرانية.
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رصد عسكري

رئيس جمهورية دونيتسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في بلاده

09:17 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية وجود أكثر من 5000 أسير أوكراني في بلاده.
ومنهم مَن أسرتهم قوات جمهورية دونيتسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، ومَن استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف.
وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك، للصحفيين في 27 مايو/أيار، إن مِن بين الأسرى الأوكرانيين الموجودين في جمهورية دونيتسك 2439 شخصا استسلموا في مدينة ماريوبول، حيث حاصرهم محررو المدينة في مجمع "آزوفستال" للصلب. وقبل ذلك استسلم نحو 3000 من عناصر القوات الأوكرانية.
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