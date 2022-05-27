https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يعلن-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-الموجودين-في-بلاده-1062758409.html
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في بلاده
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في بلاده
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية وجود أكثر من 5000 أسير أوكراني في بلاده. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:17+0000
2022-05-27T09:17+0000
2022-05-27T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ومنهم مَن أسرتهم قوات جمهورية دونيتسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، ومَن استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف.وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك، للصحفيين في 27 مايو/أيار، إن مِن بين الأسرى الأوكرانيين الموجودين في جمهورية دونيتسك 2439 شخصا استسلموا في مدينة ماريوبول، حيث حاصرهم محررو المدينة في مجمع "آزوفستال" للصلب. وقبل ذلك استسلم نحو 3000 من عناصر القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في بلاده
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية وجود أكثر من 5000 أسير أوكراني في بلاده.
ومنهم مَن أسرتهم قوات جمهورية دونيتسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، ومَن استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف.
وقال
دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك، للصحفيين في 27 مايو/أيار، إن مِن بين الأسرى الأوكرانيين الموجودين في جمهورية دونيتسك 2439 شخصا استسلموا في مدينة ماريوبول، حيث حاصرهم محررو المدينة في مجمع "آزوفستال" للصلب. وقبل ذلك استسلم نحو 3000 من عناصر القوات الأوكرانية.