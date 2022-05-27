https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-كوبا-الولايات-المتحدة-والناتو-مسؤولتان-بشكل-مباشر-عن-الأحداث-في-أوروبا-وكان-من-الممكن-تجنبها-1062765074.html

رئيس كوبا: الولايات المتحدة والناتو مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا وكان من الممكن تجنبها

رئيس كوبا: الولايات المتحدة والناتو مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا وكان من الممكن تجنبها

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا، وكان من الممكن تجنب الصراع العسكري في... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:40+0000

2022-05-27T11:40+0000

2022-05-27T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104150/64/1041506411_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_2612337e2fac65b689fba38642af9484.jpg

وتابع: "على مدى عقود، سعت الولايات المتحدة باستمرار إلى توسيع هيمنتها العسكرية من خلال توسيع الناتو نحو دول أوروبا الشرقية. الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولتان بشكل مباشر عن نتائج أحداث اليوم في أوروبا".وأضاف: "كان من الممكن تجنب صراع عسكري لو تم النظر بجدية واحترام في مطالب روسيا المعقولة بضمانات أمنية".وأضاف أن كوبا تعارض التدابير القسرية الانفرادية ضد روسيا وبيلاروسيا، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي وتعوق تنمية الشعوب.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-المكسيكي-يدعو-إلى-إنهاء-العقوبات-الأمريكية-على-كوبا-1062006400.html

https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوبا-تتوقع-انتعاشا-اقتصاديا-طفيفا-وتقر-إجراءات-جديدة-للحد-من-التضخم-1062241927.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم