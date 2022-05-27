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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-كوبا-الولايات-المتحدة-والناتو-مسؤولتان-بشكل-مباشر-عن-الأحداث-في-أوروبا-وكان-من-الممكن-تجنبها-1062765074.html
رئيس كوبا: الولايات المتحدة والناتو مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا وكان من الممكن تجنبها
رئيس كوبا: الولايات المتحدة والناتو مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا وكان من الممكن تجنبها
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا، وكان من الممكن تجنب الصراع العسكري في... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:40+0000
2022-05-27T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وتابع: "على مدى عقود، سعت الولايات المتحدة باستمرار إلى توسيع هيمنتها العسكرية من خلال توسيع الناتو نحو دول أوروبا الشرقية. الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولتان بشكل مباشر عن نتائج أحداث اليوم في أوروبا".وأضاف: "كان من الممكن تجنب صراع عسكري لو تم النظر بجدية واحترام في مطالب روسيا المعقولة بضمانات أمنية".وأضاف أن كوبا تعارض التدابير القسرية الانفرادية ضد روسيا وبيلاروسيا، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي وتعوق تنمية الشعوب.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, العالم

رئيس كوبا: الولايات المتحدة والناتو مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا وكان من الممكن تجنبها

11:40 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / Philippe Huguenميغيل دياز - كانيل
ميغيل دياز - كانيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Philippe Huguen
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قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولتان بشكل مباشر عن الأحداث في أوروبا، وكان من الممكن تجنب الصراع العسكري في أوكرانيا لو تم النظر بجدية في مطالب روسيا بضمانات أمنية.
وتابع: "على مدى عقود، سعت الولايات المتحدة باستمرار إلى توسيع هيمنتها العسكرية من خلال توسيع الناتو نحو دول أوروبا الشرقية. الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولتان بشكل مباشر عن نتائج أحداث اليوم في أوروبا".
وأضاف: "كان من الممكن تجنب صراع عسكري لو تم النظر بجدية واحترام في مطالب روسيا المعقولة بضمانات أمنية".
وأضاف أن كوبا تعارض التدابير القسرية الانفرادية ضد روسيا وبيلاروسيا، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي وتعوق تنمية الشعوب.
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وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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