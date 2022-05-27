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https://arabic.sputniknews.com/20220527/رسميا-الفرنسي-هيرفي-رينارد-مستمر-مع-منتخب-السعودية-حتى-2027-فيديو-1062764780.html
رسميا... الفرنسي هيرفي رينارد مستمر مع منتخب السعودية حتى 2027... فيديو
رسميا... الفرنسي هيرفي رينارد مستمر مع منتخب السعودية حتى 2027... فيديو
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، حتى عام 2027. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:32+0000
2022-05-27T11:32+0000
رياضة
منتخب السعودية لكرة القدم
بطولة كأس العالم 2022
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ونشر الاتحاد السعودي، مساء الخميس، فيديو أعلن من خلاله خبر التجديد.وفي الفيديو علّق رينارد على استمراره مع المنتخب السعودي، قائلا: "منذ لحظة وصولي شعرت أنني واحد منكم".وأضاف: "شعرت بشغف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، وطموح البلاد بالمضي قدما والتطور".وأتم قائلا: "أنا هنا لأستمر".يذكر أن المدرب الفرنسي البارز نجح في قيادة "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخ السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/رينارد-يكشف-عن-قائمة-المنتخب-السعودي-المشاركة-في-معسكر-أليكانت-1062733178.html
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رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, بطولة كأس العالم 2022

رسميا... الفرنسي هيرفي رينارد مستمر مع منتخب السعودية حتى 2027... فيديو

11:32 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / -المدرب الفرنسي هيرفي رينارد
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، حتى عام 2027.
ونشر الاتحاد السعودي، مساء الخميس، فيديو أعلن من خلاله خبر التجديد.
وفي الفيديو علّق رينارد على استمراره مع المنتخب السعودي، قائلا: "منذ لحظة وصولي شعرت أنني واحد منكم".
وأضاف: "شعرت بشغف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، وطموح البلاد بالمضي قدما والتطور".

وتابع: "رأيت بلدا مليئا باللاعبين الشباب الموهوبين، حققنا هدفنا الأول، لنعمل سويا لتحقيق البقية".

وأتم قائلا: "أنا هنا لأستمر".
يذكر أن المدرب الفرنسي البارز نجح في قيادة "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخ السعودية.
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
رينارد يكشف عن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في معسكر أليكانت
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