https://arabic.sputniknews.com/20220527/رسميا-الفرنسي-هيرفي-رينارد-مستمر-مع-منتخب-السعودية-حتى-2027-فيديو-1062764780.html
رسميا... الفرنسي هيرفي رينارد مستمر مع منتخب السعودية حتى 2027... فيديو
رسميا... الفرنسي هيرفي رينارد مستمر مع منتخب السعودية حتى 2027... فيديو
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، حتى عام 2027. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:32+0000
2022-05-27T11:32+0000
2022-05-27T11:32+0000
رياضة
منتخب السعودية لكرة القدم
بطولة كأس العالم 2022
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ونشر الاتحاد السعودي، مساء الخميس، فيديو أعلن من خلاله خبر التجديد.وفي الفيديو علّق رينارد على استمراره مع المنتخب السعودي، قائلا: "منذ لحظة وصولي شعرت أنني واحد منكم".وأضاف: "شعرت بشغف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، وطموح البلاد بالمضي قدما والتطور".وأتم قائلا: "أنا هنا لأستمر".يذكر أن المدرب الفرنسي البارز نجح في قيادة "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخ السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/رينارد-يكشف-عن-قائمة-المنتخب-السعودي-المشاركة-في-معسكر-أليكانت-1062733178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, بطولة كأس العالم 2022
رسميا... الفرنسي هيرفي رينارد مستمر مع منتخب السعودية حتى 2027... فيديو
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، حتى عام 2027.
ونشر الاتحاد السعودي، مساء الخميس، فيديو أعلن من خلاله خبر التجديد.
وفي الفيديو علّق رينارد
على استمراره مع المنتخب السعودي، قائلا: "منذ لحظة وصولي شعرت أنني واحد منكم".
وأضاف: "شعرت بشغف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، وطموح البلاد بالمضي قدما والتطور".
وتابع: "رأيت بلدا مليئا باللاعبين الشباب الموهوبين، حققنا هدفنا الأول، لنعمل سويا لتحقيق البقية".
وأتم قائلا: "أنا هنا لأستمر".
يذكر أن المدرب الفرنسي البارز نجح في قيادة "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2022
للمرة الخامسة في تاريخ السعودية.