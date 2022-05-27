روسيا تدعم فلسطين لإجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة..الرئيس التونسي يدعو للاستفتاء على الدستور 25 يوليو
روسيا تدعم فلسطين بإجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة.. الرئيس التونسي يدعو إلى الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو
روسيا تدعم المطالب الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة؛ والرئيس التونسي يدعو إلى استفتاء على الدستور في 25 يوليو رغم المقاطعة وعدم إعداد الدستور نفسه؛ ومجلس الأمن التركي يؤكد تنفيذ العملية العسكرية ويقول إنها لا تستهدف الجيران.
روسيا تدعم المطالب الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
أعرب الممثل الروسي الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، عن دعم بلاده للمطالب الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط "إن السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال وعمليات عسكرية في الضفة الغربية لنهر الأردن ومحيط قطاع غزة، انتهى آخرها بوفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بشكل مأساوي"، مشيرا إلى أنه "في هذا الصدد، إننا نؤيد مطلب قيادة الدولة الفلسطينية لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في ملابسات مقتلها".
كما أكد الدبلوماسي أن أي محاولة لاستبعاد روسيا من المفاوضات لحل أزمات الشرق الأوسط، تأتي بنتائج عكسية.
في الوقت نفسه أعلنت شبكة الجزيرة القطرية أنها شكلت تحالفا قانونيا دوليا لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن التحقيقات التي أجرتها والأدلة التي جمعتها، تؤكد أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت يوم 11 مايو، استهدفت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال أستاذ القانون الدولي، محمد عزيز، إن دعم روسيا للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يعني دعمها للمجتمع الدولي الحقيقي والشرعية الدولية كما يعني أن روسيا ستنصف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للنكبات نتيجة تعرضه للاحتلال والجرائم المتتالية بحقه.
وأكد أن "الصحافة مشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني ومنصوص على ذلك في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها وما قام به قادة الاحتلال من تصفية لشيرين أبو عاقلة مخالف لنظام روما الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأضاف: "سنذهب بذلك للجنائية الدولية كون أن شيرين أبو عاقلة ليست فلسطينية فقط بل هي أيضا تمثل الصحافة الدولية، وسيكون هناك فتح تحقيق واستدعاءات لجنود وقادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية تتلوها محاسبة".
الرئيس التونسي يدعو إلى الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو رغم المقاطعة وعدم إعداد الدستور نفسه
صدّق مجلس الوزراء في تونس على مشروع أمر رئاسي من الرئيس قيس سعيّد، يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، كذلك صدّق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية للاستفتاء المذكور.
وتحاول السلطات التونسية تفادي ضوابط قانونية تفرضها مواعيد دعوة الناخبين ووجوب نشر نص التعديلات الهيكلية على الدستور الجديد.
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوم يتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو. وأشار المرسوم إلى أنّ "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع هذا الاستفتاء، يصدر بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو/حزيران 2022".
قال الكاتب الصحفي والمحلل عبد الرؤوف بالي، إن "المشكلة هي أن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، يتعامل مع هذا الاستحقاق الوطني المهم وكأنه حدث شخصي وخاص برئيس الجمهورية نفسه ولا يحدد تفاصيله أو معالمه إلا من خلاله هو شخصياً وبالتالي يرفض إشراك باقي الأطراف وحتى الأطراف التي قبل بإشراكها أعطاها صفة استشارية ورأيها بالنهاية لا يكون ملزم سواء كانت مع أو ضد مقترح رئيس الجمهورية حول الدستور الجديد مما تسبب في خلق أزمة جديدة بين رئيس الجمهورية والمنظمات الكبرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأضاف بالي أن الأمر الذي أصدره الرئيس "سعيد" بالأمس أكد أنه ماضٍ في طريقه ولن يتراجع ولن يرد على رفض الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة وبالتالي يعني هذا أن تونس أمام مسار فردي يتم السير فيه بقوة رغم كل الاحترازات وهذا يعني أنه لا يمكن أن ينجح هذا المسار أو إنتاج دستور توافقي ودستور قادر أن يستمر حتى وإن مر في استفتاء 25 يوليو قادم.
وأكد أن عدم مشاركة أساتذة القانون في لجنة إعداد الدستور يعد أحد العناصر التي قد تؤثر على مصداقية مشروع الدستور الجديد إلى جانب رفض المنظمات الوطنية الكبرى والأحزاب المحيطة برئيس الجمهورية والداعمة لمسار الرئيس.
مجلس الأمن التركي يؤكد على تنفيذ العملية العسكرية ويقول إنها لا تستهدف الجيران
أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان .
وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها.
وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار.
كان الرئيس التركي قد أعلن عن عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري لاستكمال تحقيق منطقة آمنة بطول 30 كيلو متر بينما أعلنت الولايات المتحدة عن رفضها لهذه العملية.
قال الكاتب الصحفي، أحمد حسن، إن تركيا لن تبدأ بالعملية العسكرية في الوقت الحالي سوى على مستوى الجاهزية. وأوضح أن الشهرين القادمين ستشهد تحضيرات للقوات التركية على الحدود وإرسال بعض القطع العسكرية في اتجاه سوريا.
ولفت إلى أن المطلوب من تركيا حاليا هو "المحافظة على مستوى من التهديد العسكري وفي نفس الوقت ترك المجال للتفاوض السياسي، لذلك تم اتخاذ قرار من مجلس الأمن القومي بخصوص العمليات العسكرية".
وأكد أن "هذا القرار سيصبح وسيلة لتحسين المفاوضات التي تتم مع فنلندا والسويد بخصوص حزب العمال الكردستاني ونقل قسد في بعض المناطق 12 كيلو متر ومناطق أخرى 30 كيلو متر بحسب اتفاق سوتشي".
ولا يتوقع الكاتب الصحفي بأن تقوم تركيا بعملية عسكرية، مرجعا ذلك إلى "أسباب داخلية وأسباب تتعلق بمفاوضات حلف الناتو".
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