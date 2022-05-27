https://arabic.sputniknews.com/20220527/رياض-سلامة-يدعو-مصارف-لبنان-لإبقاء-فروعها-وصناديقها-مفتوحة-لمدة-3-أيام-1062779974.html
رياض سلامة يدعو مصارف لبنان لإبقاء فروعها وصناديقها مفتوحة لمدة 3 أيام
رياض سلامة يدعو مصارف لبنان لإبقاء فروعها وصناديقها مفتوحة لمدة 3 أيام
دعا حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جميع مصارف البلاد إلى الإبقاء على فروعها وصناديقها مفتوحة لمدة 3 أيام متتالية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:20+0000
2022-05-27T16:20+0000
2022-05-27T16:20+0000
اقتصاد
لبنان
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا أصدره سلامة قال فيه: "على المصارف اللبنانية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك لثلاثة أيام متتالية، أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى السادسة مساء".وأوضح سلامة أن توجيهاته للمصارف جاءت لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعرمنصة "صيرفة" لمن سلم الليرات اللبنانية، كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضا على سعر المنصة ذاته.يذكر أن لبنان يتخبط في الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وتتوالى الإضرابات في كافة القطاعات الحيوية بعد الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية التي وصلت إلى حدود الـ 37 ألف ليرة للدولار الواحد.وارتفع الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الجمعة، لتنخفض الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وارتفعت ربطة الخبز إلى 2000 ليرة لبنانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, لبنان
رياض سلامة يدعو مصارف لبنان لإبقاء فروعها وصناديقها مفتوحة لمدة 3 أيام
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دعا حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جميع مصارف البلاد إلى الإبقاء على فروعها وصناديقها مفتوحة لمدة 3 أيام متتالية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
بيانا أصدره سلامة قال فيه: "على المصارف اللبنانية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك لثلاثة أيام متتالية، أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى السادسة مساء".
وأوضح سلامة أن توجيهاته للمصارف جاءت لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعرمنصة "صيرفة" لمن سلم الليرات اللبنانية، كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضا على سعر المنصة ذاته.
يذكر أن لبنان يتخبط في الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وتتوالى الإضرابات في كافة القطاعات الحيوية بعد الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية التي وصلت إلى حدود الـ 37 ألف ليرة للدولار الواحد.
وارتفع الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الجمعة، لتنخفض الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وارتفعت ربطة الخبز إلى 2000 ليرة لبنانية.