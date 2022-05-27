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https://arabic.sputniknews.com/20220527/زورق-مدفعية-أوكراني-ينضم-إلى-الأسطول-الروسي-1062751662.html
زورق مدفعية أوكراني ينضم إلى الأسطول الروسي
زورق مدفعية أوكراني ينضم إلى الأسطول الروسي
أعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود انضمام زورق مدفعية مدرع أوكراني يحمل اسم "أكيرمان" إلى القوات البحرية الروسية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T05:34+0000
2022-05-27T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان لأسطول البحر الأسود في "تلغرام"، إن زورق "أكيرمان" تركه البحارة العسكريون الأوكرانيون في ميناء بيرديانسك حين هربوا من قوات روسية تشارك في عملية تحرير جنوب شرقي أوكرانيا من سيطرة نظام كييف.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن زورق "أكيرمان" يحتوي على مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وقاذف رمّانات عيار 30 ملم وقاذفي صواريخ "باريير" المضادة للدبابات. ويبلغ طوله نحو 21 مترا، وعرضه نحو 5 أمتار. ويقوده طاقم متكوّن من خمسة أشخاص. ويمكنه أن يحمل 8 جنود مع أسلحتهم.يجدر بالذكر أنه بالإضافة إلى زورق "أكيرمان" تركت القوات الأوكرانية في ميناء بيرديانسك سفينة الدورية "كوريتس" وزورق "فيشغورود" المدرع و8 زوارق خاصة بحرس الحدود.
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رصد عسكري

زورق مدفعية أوكراني ينضم إلى الأسطول الروسي

05:34 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Константин Михальчевскийجندي روسي في ميناء بيرديانسك
جندي روسي في ميناء بيرديانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود انضمام زورق مدفعية مدرع أوكراني يحمل اسم "أكيرمان" إلى القوات البحرية الروسية.
وجاء في بيان لأسطول البحر الأسود في "تلغرام"، إن زورق "أكيرمان" تركه البحارة العسكريون الأوكرانيون في ميناء بيرديانسك حين هربوا من قوات روسية تشارك في عملية تحرير جنوب شرقي أوكرانيا من سيطرة نظام كييف.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن زورق "أكيرمان" يحتوي على مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وقاذف رمّانات عيار 30 ملم وقاذفي صواريخ "باريير" المضادة للدبابات. ويبلغ طوله نحو 21 مترا، وعرضه نحو 5 أمتار. ويقوده طاقم متكوّن من خمسة أشخاص. ويمكنه أن يحمل 8 جنود مع أسلحتهم.
يجدر بالذكر أنه بالإضافة إلى زورق "أكيرمان" تركت القوات الأوكرانية في ميناء بيرديانسك سفينة الدورية "كوريتس" وزورق "فيشغورود" المدرع و8 زوارق خاصة بحرس الحدود.
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