https://arabic.sputniknews.com/20220527/سامسونغ-تعلن-عن-إنشاء-مصنع-لإنتاج-أشباه-الموصلات-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-1062763740.html

سامسونغ تعلن عن إنشاء مصنع لإنتاج أشباه الموصلات في ولاية تكساس الأمريكية

سامسونغ تعلن عن إنشاء مصنع لإنتاج أشباه الموصلات في ولاية تكساس الأمريكية

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن البدء بعملية إنشاء مصنع لإنتاج أشباه الموصلات بقيمة 17 مليار دولار، في مدينة تايلر في ولاية تكساس الأمريكية الشهر المقبل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:17+0000

2022-05-27T11:17+0000

2022-05-27T11:17+0000

العالم

شركة سامسونج

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وبحسب وكالة "يونهاب"، قالت سامسونغ في بيان لها عبر شبكة الإنترنت: "اكتملت عملية تسوية التربة تقريبا، وتجري عمليات بناء طرق داخلية وأرصفة موقع وقوف السيارات، وستبدأ عملية الإنشاء الأساسية وردم باطن الأرض ابتداء من شهر يونيو المقبل".وكانت بعض المصادر قد أفادت سابقا بأن سامسونغ ستحتفل ببدء إنشاء المصنع بصورة معلنة قبل بدء عملية الإنشاء بصورة حقيقية خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع حضور الحفل العديد من الشخصيات العامة في الولايات المتحدة ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.وسيقام مصنع إنتاج أشباه الموصلات في تايلر على مساحة 5 ملايين متر مربع لإكماله وتشغيله في النصف الثاني من عام 2024، حيث تهدف سامسونغ من هذ المشروع إلى إنتاج أشباه الموصلات للأنظمة الحديثة في قطاعات شبكة الجيل الخامس والحوسبة العالية الأداء والعقل الصناعي وغيرها.ويقع مصنع سامسونغ لإنتاج أشباه الموصلات منذ عام 1998 في مدينة أوستن القريبة من تايلر .

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العالم, شركة سامسونج