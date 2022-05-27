https://arabic.sputniknews.com/20220527/ستولتنبرغ-من-غير-المرجح-أن-تحصل-السويد-وفنلندا-على-عضوية-الناتو-إذا-لم-تف-بمطالب-تركيا-1062759340.html

ستولتنبرغ: من غير المرجح أن تحصل السويد وفنلندا على عضوية الناتو إذا لم تف بمطالب تركيا

ستولتنبرغ: من غير المرجح أن تحصل السويد وفنلندا على عضوية الناتو إذا لم تف بمطالب تركيا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أنه من غير المرجح أن تحصل السويد وفنلندا على عضوية الناتو في القمة المقبلة إذا لم تف بمطالب تركيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T09:41+0000

2022-05-27T09:41+0000

2022-05-27T09:41+0000

العالم

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وأشار ستولتنبرغ إلى أنه لا توجد دولة عانت من الهجمات الإرهابية بقدر تركيا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف: "تركيا حليف مهم وعندما يكون لدى الحليف مخاوف، ينبغي معالجتها وحلها، كان هذا هو الحال دائما، استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات لكي تصبح جمهورية شمال مقدونيا عضوا في الناتو بعد اعتراض اليونان بسبب مشكلة الاسم، ولكن تم حلها"، بحسب الوكالة.وأكد ستولتنبرغ للصحفيين أن تنظيم "بي كا كا" مدرج على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، "ولا يهم إن كانوا في السويد أو فنلندا".ولفت أن السويد وفنلندا ربما تشاركان كدول مدعوة في قمة "الناتو" المزمع عقدها في مدريد، مستدركا بالقول إن البلدين إذا لم يستجيبا لمطالب تركيا قبل 28 يونيو/حزيران، فسيكون من الصعب تلبية تطلع الدولتين إلى أن تكونا مرشحتين للانضمام إلى الحلف، بحسب الوكالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/ستولتنبرغ-واثق-من-الوصول-لتوافق-مع-تركيا-على-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-1062648924.html

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