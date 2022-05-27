https://arabic.sputniknews.com/20220527/شرطة-تكساس-تكشف-عن-خطأ-ارتكبته-ربما-تسبب-في-ارتفاع-عدد-ضحايا-مذبحة-روب-1062788228.html
شرطة تكساس تكشف عن خطأ ارتكبته ربما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا مذبحة "روب"
شرطة تكساس تكشف عن خطأ ارتكبته ربما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا مذبحة "روب"
قال مسؤول أمني رفيع في ولاية تكساس اليوم الجمعة، إن الشرطة أخطأت في تأخرها في اقتحام الفصل الدراسي الذي اختبئ بداخله شاب مسلح مع قتلى وجرحى من الأطفال، الأمر... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
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تعرضت الشرطة في البلدة الصغيرة لانتقادات شديدة منذ مأساة يوم الثلاثاء، بسبب استغراقها أكثر من ساعة لتحييد المسلح، الذي قتل في النهاية 19 طفلا واثنين من المعلمين في مدرسة "روب" الابتدائية.وقال ستيفن مكراو مدير إدارة السلامة العامة في تكساس في مؤتمر صحفي عاطفي انقطع فيه حديثه مرارا وتكرارا مع تعرضه للهجوم وأسئلة حول التأخير: "من الاستفادة من الإدراك المتأخر أن القرار كان خاطئا، (استغرق) فترة".وأضاف مكراو: "مما نعرفه، نعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك دخول بأسرع ما يمكن. إذا كنت أعتقد أنه سيساعد، فسأعتذر".كشف مكراو تفاصيل مروعة عن سلسلة من مكالمات الطوارئ - بما في ذلك من قبل طفل يتوسل للحصول على مساعدة الشرطة - والتي تم إجراؤها من الفصلين المتجاورين حيث كان المسلح محصنا بهما.لكن في محاولة لتفسير التأخير، قال أيضا إن القائد في الموقع كان يعتقد في ذلك الوقت أن المسلح سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما كان هناك بمفرده، دون أي ناجين، بعد هجومه الأولي.وأضاف مكراو: "أنا لا أدافع عن أي شيء، لكنك بالعودة إلى الجدول الزمني، كان هناك وابلا، حيث أطلقت مئات الرصاصات في أربع دقائق، في هذين الفصلين".واستطرد: "أي إطلاق نار بعد ذلك كان متقطعا وكان عند الباب، لذا فإن الاعتقاد السائد هو أنه ربما لم يعد هناك أحد على قيد الحياة".وقال مكرو للصحفيين بشكل منفصل، مع ذلك، فإن مكالمة تم تلقيها في الساعة 12:16 مساء - واحدة من عدة مكالمات تم إجراؤها من داخل الفصول الدراسية - أفادت بأن ثمانية أو تسعة أطفال لا يزالون على قيد الحياة.كان ما يصل إلى 19 ضابطا خارج باب الفصل الدراسي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عدد غير معروف من أعضاء الفريق التكتيكي الذين وصلوا للتو، وفقا للجدول الزمني لمكراو. تم اختراق الباب أخيرا في الساعة 12:50 مساء.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/وفاة-رجل-كمدا-على-مقتل-زوجته-التي-لعبت-دورا-بطوليا-خلال-مذبحة-تكساس-1062748178.html
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شرطة تكساس تكشف عن خطأ ارتكبته ربما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا مذبحة "روب"
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قال مسؤول أمني رفيع في ولاية تكساس اليوم الجمعة، إن الشرطة أخطأت في تأخرها في اقتحام الفصل الدراسي الذي اختبئ بداخله شاب مسلح مع قتلى وجرحى من الأطفال، الأمر الذي يعزز مخاوف من أن رجال الأمن تقاعسوا عن واجبهم ما أودى بحياة الأرواح في أوفالد.
تعرضت الشرطة في البلدة الصغيرة لانتقادات شديدة منذ مأساة يوم الثلاثاء
، بسبب استغراقها أكثر من ساعة لتحييد المسلح، الذي قتل في النهاية 19 طفلا واثنين من المعلمين في مدرسة "روب" الابتدائية.
وقال ستيفن مكراو مدير إدارة السلامة العامة في تكساس في مؤتمر صحفي عاطفي انقطع فيه حديثه مرارا وتكرارا مع تعرضه للهجوم وأسئلة حول التأخير: "من الاستفادة من الإدراك المتأخر أن القرار كان خاطئا، (استغرق) فترة".
وأضاف مكراو: "مما نعرفه، نعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك دخول بأسرع ما يمكن. إذا كنت أعتقد أنه سيساعد، فسأعتذر".
كشف مكراو تفاصيل مروعة عن سلسلة من مكالمات الطوارئ - بما في ذلك من قبل طفل يتوسل للحصول على مساعدة الشرطة - والتي تم إجراؤها من الفصلين المتجاورين حيث كان المسلح محصنا بهما.
لكن في محاولة لتفسير التأخير، قال أيضا إن القائد في الموقع كان يعتقد في ذلك الوقت أن المسلح سلفادور راموس
البالغ من العمر 18 عاما كان هناك بمفرده، دون أي ناجين، بعد هجومه الأولي.
وأضاف مكراو: "أنا لا أدافع عن أي شيء، لكنك بالعودة إلى الجدول الزمني، كان هناك وابلا، حيث أطلقت مئات الرصاصات في أربع دقائق، في هذين الفصلين".
واستطرد: "أي إطلاق نار بعد ذلك كان متقطعا وكان عند الباب، لذا فإن الاعتقاد السائد هو أنه ربما لم يعد هناك أحد على قيد الحياة".
وقال مكرو للصحفيين بشكل منفصل، مع ذلك، فإن مكالمة تم تلقيها في الساعة 12:16 مساء - واحدة من عدة مكالمات تم إجراؤها من داخل الفصول الدراسية - أفادت بأن ثمانية أو تسعة أطفال لا يزالون على قيد الحياة.
كان ما يصل إلى 19 ضابطا خارج باب الفصل الدراسي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عدد غير معروف من أعضاء الفريق التكتيكي الذين وصلوا للتو، وفقا للجدول الزمني لمكراو. تم اختراق الباب أخيرا
في الساعة 12:50 مساء.