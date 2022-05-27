عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/شكوك-حول-تعاطي-القوميين-الأوكرنيين-المتطرفين-للمخدرات-قبل-ارتكابهم-الجرائم-1062763568.html
شكوك حول تعاطي القوميين الأوكرنيين المتطرفين للمخدرات قبل ارتكابهم الجرائم
شكوك حول تعاطي القوميين الأوكرنيين المتطرفين للمخدرات قبل ارتكابهم الجرائم
عقد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين اجتماعا تنفيذيا لبحث الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية ضد المدنيين والجنود الروس على أراضي جمهوريتي... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:11+0000
2022-05-27T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259725_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_eafe7f5d689a9b2228ddd425d3f3668b.jpg
أصدر باستريكين تعليماته بإجراء أبحاث حول المخدرات التي يتعاطاها المسلحون الأوكرانيون، مؤكدا أنه ربما ترتبط فظائعهم بتعاطي المخدرات.وأضاف أن استجواب القوميين الأوكرانيين المتطرفين المستسلمين يؤكد أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم نشر قوات الأمن الأوكرانية في مواقع إطلاق النار المجهزة في المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال.وجاء في تقرير اللجنة: "غالبا ما تحدث الفظائع النازية ضد المدنيين بسبب استخدام المواد الكيميائية لرفع الروح المعنوية. في هذا الصدد، أصدر رئيس القسم تعليمات بإجراء فحوصات حول تعاطي المخدرات، كجزء من التحقيق".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/لوغانسك-تعلن-نقل-حقائق-عن-هجوم-كيميائي-إلى-لجنة-التحقيق-الروسية-1062156488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259725_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_1890088afa763ca91745646d0964364b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

شكوك حول تعاطي القوميين الأوكرنيين المتطرفين للمخدرات قبل ارتكابهم الجرائم

11:11 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور الجنود الأوكرانيون الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الروسي، يتلقون المساعدة في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 25 فبراير 2022
 الجنود الأوكرانيون الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الروسي، يتلقون المساعدة في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عقد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين اجتماعا تنفيذيا لبحث الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية ضد المدنيين والجنود الروس على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
أصدر باستريكين تعليماته بإجراء أبحاث حول المخدرات التي يتعاطاها المسلحون الأوكرانيون، مؤكدا أنه ربما ترتبط فظائعهم بتعاطي المخدرات.
وأضاف أن استجواب القوميين الأوكرانيين المتطرفين المستسلمين يؤكد أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم نشر قوات الأمن الأوكرانية في مواقع إطلاق النار المجهزة في المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال.
وجاء في تقرير اللجنة: "غالبا ما تحدث الفظائع النازية ضد المدنيين بسبب استخدام المواد الكيميائية لرفع الروح المعنوية. في هذا الصدد، أصدر رئيس القسم تعليمات بإجراء فحوصات حول تعاطي المخدرات، كجزء من التحقيق".
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
لوغانسك تعلن نقل حقائق عن هجوم كيميائي إلى لجنة التحقيق الروسية
12 مايو, 15:49 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала