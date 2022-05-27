https://arabic.sputniknews.com/20220527/شكوك-حول-تعاطي-القوميين-الأوكرنيين-المتطرفين-للمخدرات-قبل-ارتكابهم-الجرائم-1062763568.html
شكوك حول تعاطي القوميين الأوكرنيين المتطرفين للمخدرات قبل ارتكابهم الجرائم
شكوك حول تعاطي القوميين الأوكرنيين المتطرفين للمخدرات قبل ارتكابهم الجرائم
عقد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين اجتماعا تنفيذيا لبحث الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية ضد المدنيين والجنود الروس على أراضي جمهوريتي... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:11+0000
2022-05-27T11:11+0000
2022-05-27T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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أصدر باستريكين تعليماته بإجراء أبحاث حول المخدرات التي يتعاطاها المسلحون الأوكرانيون، مؤكدا أنه ربما ترتبط فظائعهم بتعاطي المخدرات.وأضاف أن استجواب القوميين الأوكرانيين المتطرفين المستسلمين يؤكد أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم نشر قوات الأمن الأوكرانية في مواقع إطلاق النار المجهزة في المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال.وجاء في تقرير اللجنة: "غالبا ما تحدث الفظائع النازية ضد المدنيين بسبب استخدام المواد الكيميائية لرفع الروح المعنوية. في هذا الصدد، أصدر رئيس القسم تعليمات بإجراء فحوصات حول تعاطي المخدرات، كجزء من التحقيق".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/لوغانسك-تعلن-نقل-حقائق-عن-هجوم-كيميائي-إلى-لجنة-التحقيق-الروسية-1062156488.html
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روسيا
شكوك حول تعاطي القوميين الأوكرنيين المتطرفين للمخدرات قبل ارتكابهم الجرائم
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عقد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين اجتماعا تنفيذيا لبحث الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية ضد المدنيين والجنود الروس على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
أصدر باستريكين تعليماته بإجراء أبحاث حول المخدرات التي يتعاطاها المسلحون الأوكرانيون، مؤكدا أنه ربما ترتبط فظائعهم بتعاطي المخدرات.
وأضاف أن استجواب القوميين الأوكرانيين المتطرفين المستسلمين يؤكد أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم نشر قوات الأمن الأوكرانية في مواقع إطلاق النار المجهزة في المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال.
وجاء في تقرير اللجنة
: "غالبا ما تحدث الفظائع النازية ضد المدنيين بسبب استخدام المواد الكيميائية لرفع الروح المعنوية. في هذا الصدد، أصدر رئيس القسم تعليمات بإجراء فحوصات حول تعاطي المخدرات، كجزء من التحقيق".