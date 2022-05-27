https://arabic.sputniknews.com/20220527/شمخاني-التعاون-الاستراتيجي-بين-طهران-وموسكو-ضروري-لمواجهة-سياسات-واشنطن-الأحادية-1062762078.html
شمخاني: التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو ضروري لمواجهة سياسات واشنطن الأحادية
شمخاني: التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو ضروري لمواجهة سياسات واشنطن الأحادية
صرح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأميرال علي شمخاني، اليوم الجمعة، أن إقامة تعاون استراتيجي بين إيران وروسيا ضروري لمواجهة السياسات الأحادية... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:29+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني، خلال لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في العاصمة الطاجيكية دوشنبه على هامش مؤتمر الحوار الأمني الإقليمي الرابع: "يبدو أن العقوبات المفروضة على روسيا لن ترفع بعد انتهاء الحرب، لذلك من الضروري التخطيط لتوسيع نظام متماسك للتعاون بأفق استراتيجي وطويل الأمد بين البلدان الخاضعة للعقوبات".بدوره أوضح، باتروشيف، أنه: "يجب أن نخطط لتجاوز الظروف القائمة من خلال تفعيل آليات جديدة، خاصة استخدام العملات الوطنية ونظام صرف مالي مستقل"، مضيفا: "يعد التعاون في مجال العبور واستكمال ممر شمال- الجنوب من أهم الخطوات التي يجب على البلدين بذل المزيد من الجهود فيها"، مشددا أنه "لا ينبغي تحويل بحر قزوين إلى منطقة عسكرية، وبالتالي فإن إجراء مناورات عسكرية مع دول ثالثة في هذه المنطقة أمر غير مقبول على الإطلاق".وأقيمت الدورة الرابعة لاجتماع الحوار الأمني الإقليمي اليوم الجمعة، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه. وحضر الاجتماع أمناء وممثلو الأمن القومي من إيران وروسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان. وتم إرساء أسس سلسلة اجتماعات الحوار الأمني الإقليمي عام 2018 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي استضافة الاجتماعين الأول والثاني في طهران واستضافت الهند الاجتماع الثالث في نيودلهي.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد كشف أمس الخميس، عن أن "طهران عرضت على روسيا وأوكرانيا استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تكشف-عن-تقديم-عرض-على-روسيا-وأوكرانيا-لاستضافة-المفاوضات-بينهما-من-أجل-وقف-الحرب-1062719108.html
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العالم, أخبار إيران, روسيا
شمخاني: التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو ضروري لمواجهة سياسات واشنطن الأحادية
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صرح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأميرال علي شمخاني، اليوم الجمعة، أن إقامة تعاون استراتيجي بين إيران وروسيا ضروري لمواجهة السياسات الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية.
طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني، خلال لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في العاصمة الطاجيكية دوشنبه على هامش مؤتمر الحوار الأمني الإقليمي الرابع: "يبدو أن العقوبات المفروضة على روسيا لن ترفع بعد انتهاء الحرب، لذلك من الضروري التخطيط لتوسيع نظام متماسك للتعاون بأفق استراتيجي وطويل الأمد بين البلدان الخاضعة للعقوبات".
بدوره أوضح، باتروشيف، أنه: "يجب أن نخطط لتجاوز الظروف القائمة من خلال تفعيل آليات جديدة، خاصة استخدام العملات الوطنية ونظام صرف مالي مستقل"، مضيفا: "يعد التعاون في مجال العبور واستكمال ممر شمال- الجنوب من أهم الخطوات التي يجب على البلدين بذل المزيد من الجهود فيها"، مشددا أنه "لا ينبغي تحويل بحر قزوين إلى منطقة عسكرية، وبالتالي فإن إجراء مناورات عسكرية مع دول ثالثة في هذه المنطقة أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأقيمت الدورة الرابعة لاجتماع الحوار الأمني الإقليمي اليوم الجمعة، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه. وحضر الاجتماع أمناء وممثلو الأمن القومي من إيران وروسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان.
وتم إرساء أسس سلسلة اجتماعات الحوار الأمني الإقليمي عام 2018 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي استضافة الاجتماعين الأول والثاني في طهران واستضافت الهند الاجتماع الثالث في نيودلهي.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
، قد كشف أمس الخميس، عن أن "طهران عرضت على روسيا وأوكرانيا استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".