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https://arabic.sputniknews.com/20220527/شمخاني-يكشف-السبب-الأساسي-وراء-أزمات-المنطقة-ويضع-حلولها-1062752786.html
شمخاني يكشف السبب الأساسي وراء أزمات المنطقة... ويضع حلولها
شمخاني يكشف السبب الأساسي وراء أزمات المنطقة... ويضع حلولها
كشف علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، السبب الأساسي وراء الأزمات القائمة في المنطقة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:45+0000
2022-05-27T06:45+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن شمخاني أن الأزمات القائمة في المنطقة ناجمة عن التدخلات الشريرة لكل من أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن تطوير التعاون الإقليمي أفضل سبيل للخروج من هذه الأزمات.وجاء تصريح شمخاني خلال لقائه بأمين مجلس الأمن القومي الطاجيكي، نصرالله محمود زادة، خلال زيارته لدوشنبه، العاصمة الطاجيكية، وذلك ضمن سلسلة حوارات الأمن القومي المشترك، موضحا أن المشاورات بين البلدين في مستوى عال، وبأنها مؤثرة وفاعلة لتطوير العلاقات الشاملة بينهما.ولفت شمخاني إلى إرادة قادة البلدين الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على أن هذا التطوير يأتي من خلال تبادل الرأي وتضافر الجهود لإزالة العقبات القائمة أمام الارتقاء بالعلاقات، مشيرا إلى مزايا الترانزيت عبر إيران والإمكانيات الموانئية في موانيها.ومن جانبه، لفت أمين مجلس الأمن القومي الطاجيكي إلى المشتركات الحضارية والجذور الثقافية واللغوية العميقة بين الدولتين، مؤكدا أن قادة البلدين اتخذوا خطوات قوية في مسار إيجاد فصل جديد في العلاقات المشتركة، مما يضاعف المسؤولية للإسراع بتطوير العلاقات.وذكر محمود زادة أن عدم الاستقرار في أفغانستان وعدم إرساء الأمن على الحدود المشتركة هو أحد هواجس طاجيكستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/شمخاني-يكشف-دليل-سيطرة-الحكومة-الإيرانية-على-أهم-القضايا-السياسية-والاقتصادية-في-البلاد-1062059661.html
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أخبار طاجيكستان, إيران, أخبار العالم الآن

شمخاني يكشف السبب الأساسي وراء أزمات المنطقة... ويضع حلولها

06:45 GMT 27.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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كشف علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، السبب الأساسي وراء الأزمات القائمة في المنطقة.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن شمخاني أن الأزمات القائمة في المنطقة ناجمة عن التدخلات الشريرة لكل من أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن تطوير التعاون الإقليمي أفضل سبيل للخروج من هذه الأزمات.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
شمخاني يكشف دليل سيطرة الحكومة الإيرانية على أهم القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد
10 مايو, 13:02 GMT
وجاء تصريح شمخاني خلال لقائه بأمين مجلس الأمن القومي الطاجيكي، نصرالله محمود زادة، خلال زيارته لدوشنبه، العاصمة الطاجيكية، وذلك ضمن سلسلة حوارات الأمن القومي المشترك، موضحا أن المشاورات بين البلدين في مستوى عال، وبأنها مؤثرة وفاعلة لتطوير العلاقات الشاملة بينهما.
ولفت شمخاني إلى إرادة قادة البلدين الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على أن هذا التطوير يأتي من خلال تبادل الرأي وتضافر الجهود لإزالة العقبات القائمة أمام الارتقاء بالعلاقات، مشيرا إلى مزايا الترانزيت عبر إيران والإمكانيات الموانئية في موانيها.
ومن جانبه، لفت أمين مجلس الأمن القومي الطاجيكي إلى المشتركات الحضارية والجذور الثقافية واللغوية العميقة بين الدولتين، مؤكدا أن قادة البلدين اتخذوا خطوات قوية في مسار إيجاد فصل جديد في العلاقات المشتركة، مما يضاعف المسؤولية للإسراع بتطوير العلاقات.
وذكر محمود زادة أن عدم الاستقرار في أفغانستان وعدم إرساء الأمن على الحدود المشتركة هو أحد هواجس طاجيكستان.
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