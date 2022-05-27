https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html

صحيفة: روسيا لديها طرق لتجنب التخلف عن السداد حتى دون ترخيص أمريكي

صحيفة: روسيا لديها طرق لتجنب التخلف عن السداد حتى دون ترخيص أمريكي

أدى قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الترخيص الذي يسمح بخدمة سداد السندات الحكومية الروسية بالدولار إلى زيادة خطر التخلف عن سداد هذه الأوراق المالية. ومع ذلك... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T07:05+0000

2022-05-27T07:05+0000

2022-05-27T07:05+0000

اقتصاد

روسيا

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بعد عدم تجديد السلطات الأمريكية الترخيص المنتهي الصلاحية هذا الأسبوع، والذي سمح لوزارة المالية الروسية استخدام خدمة سداد الالتزامات بالدولار للمستثمرين الأجانب، بدأ المشاركون في السوق الغربية في العد التنازلي إلى تقصير محتمل لروسيا في سداد الدين العام الأجنبي.أعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل. ذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.مع ذلك، في توثيق جميع القضايا الروسية، تم العثور على شرط "استرداد بعملة أخرى"، يفتح ذلك نظريا وسيلة للمدفوعات بالروبل دون أسباب لإعلان التخلف عن السداد الروسي، بحسب ما ذكرت صحيفة "rbc".لماذا قد تحاول روسيا استخدام هذا الحلأكد ميتو غولاتي، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة فيرجينيا، وهو باحث في الديون السيادية، أن هذا الشرط يسمح لروسيا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسندات حتى من خلال مدفوعات الروبل.في 25 مايو/أيار، أوضحت وزارة المال في روسيا أنه من المحتمل تحويل مدفوعات الروبل لغير المقيمين "إلى العملة الأصلية" كما يمكن لأي شخص غير مقيم (بما في ذلك من الولايات القضائية غير الودية) نظريا الحصول على إذن من لجنة فرعية خاصة تابعة لوزارة المال لتحويل الروبل إلى دولارات.وأكدت وزارة الما أنه لا يزال بإمكان روسيا العثور على بعض طرق الدفع "المتطورة" من خلال المؤسسات غير الخاضعة للعقوبات، كما تعترف راشيل زيمبا، مؤسسة شركة زيمبا إنسايتس الاستشارية، ودائرة الأمن القومي غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وبالتالي يمكنها خدمة المعاملات بالدولار.دون ترخيص أمريكي، لا يحق للمستثمرين الأمريكيين (الذين يفترض أنهم أقلية) إجراء معاملات مع وزارة المال في روسيا، أي مع طريقة الدفع الجديدة، لن يكونوا قادرين على فعل أي شيء بالروبل المستلم. لكن المستثمرين غير الأمريكيين (الذين غالبيتهم) سيكونون من الناحية النظرية قادرين على الحصول على الروبل واستبدالها بالدولار، وفي هذه الحالة لن يكون لديهم سبب لإعلان التخلف عن السداد.خيارات أخرىمن المقرر إجراء الدفعات التالية على سندات اليورو التابعة لوزارة المالية في 23 يونيو (السندات الدولارية مع خيار المدفوعات البديلة باليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري) ثم في 24 يونيو/حزيران (الأوراق المالية بالدولار بدون بدائل للعملة). بالنسبة للأول، هناك فترة سماح لا يزال بإمكانك خلالها الدفع بدون تقصير تبلغ حوالي 30 يوما، للثاني 15 يوما. ولكن لا يتم الإعلان عن التقصير تلقائيا: من الضروري أن يعلن 25% على الأقل من المستثمرين ذلك. إذا حدث هذا، يمكن لحاملي القضايا المتبقية تقديمها للسداد المبكر.اختبرت وزارة المال سابقا طريقة الوفاء الفعلي للالتزامات على سندات اليورو بالروبل (مع الدولار كعملة أصلية) من خلال إجراء الاسترداد المبكر للأوراق المالية بسعر 100% من القيمة الإسمية. وبما أن العرض طوعي، فلا يمكن أن يكون هناك تقصير بسبب استرداد الأوراق المالية بالروبل. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر إعادة شراء الأوراق المالية سدادا قانونيا، لذلك يمكن تنفيذها بأي شروط.ومع ذلك، في نهاية شهر مارس/آذار، لم يقدم غير المقيمين تقريبا أوراقا للاسترداد المبكر للروبل، لأنهم لم يكن لديهم ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على استبدالها بالدولار وسحبها من روسيا.تنص شروط سندات اليورو السيادية الروسية أيضا على إمكانية تغيير عملة الإصدار، ولكن أولا يجب على حاملي السندات، التصويت لمثل هذا التغيير.قد تحتفظ روسيا أيضا بإمكانية سداد الديون باليورو لحامليها غير الأمريكيين. في 4 مايو، ذكرت المفوضية الأوروبية أن العقوبات الأوروبية لا تمنع الحكومة الروسية من خدمة سندات اليورو الصادرة قبل 9 مارس. بالإضافة إلى ذلك، في 1 أبريل/نيسان، سمحت الحكومة البريطانية باستخدام البنية التحتية المالية البريطانية لتسديد مدفوعات الديون السيادية حتى 30 يونيو على الأقل.

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اقتصاد, روسيا