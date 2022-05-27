https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-ليفربول-يفاوض-هاري-كين-تحسبا-لرحيل-صلاح-أو-ماني-1062772159.html
صحيفة: ليفربول يفاوض هاري كين تحسبا لرحيل صلاح أو ماني
صحيفة: ليفربول يفاوض هاري كين تحسبا لرحيل صلاح أو ماني
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين، في الانتقالات الصيفية المقبلة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:36+0000
2022-05-27T13:36+0000
2022-05-27T13:36+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول يجري محادثات مع هاري كين لاتخاذ قرار بشأن انتقاله إليه رغم أن عقده ينتهي في يونيو/ حزيران 2024.وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يستعد لجميع الاحتمالات في حال رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني.يذكر أن عقدا صلاح وماني ينتهيان في صيف 2023.وكان النجم المصري قد صرح بأنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل لكنه لم يوافق بعد على التمديد. في حين قال ماني إنه سيحدد مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام غدا السبت أمام ريال مدريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/فيديو-جديد-لمحمد-صلاح-يثير-تفاعلا-واسعا-بين-متابعيه-المصريين-والعرب-1062694637.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
صحيفة: ليفربول يفاوض هاري كين تحسبا لرحيل صلاح أو ماني
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كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين، في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"
أن ليفربول يجري محادثات مع هاري كين لاتخاذ قرار بشأن انتقاله إليه رغم أن عقده ينتهي في يونيو/ حزيران 2024.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول
يستعد لجميع الاحتمالات في حال رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني.
وأشارت إلى أن ليفربول يعتبر أن هاري كين الاختيار والبديل الأفضل في حال رحيل أي لاعب منهم.
يذكر أن عقدا صلاح وماني ينتهيان في صيف 2023.
وكان النجم المصري قد صرح بأنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل لكنه لم يوافق بعد على التمديد.
في حين قال ماني إنه سيحدد مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا
والذي سيقام غدا السبت أمام ريال مدريد.