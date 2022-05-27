https://arabic.sputniknews.com/20220527/طهران-تستدعي-راعي-المصالح-الأمريكية-لديها-على-خلفية-احتجاز-واشنطن-سفينة-نفط-إيرانية-1062761541.html
طهران تستدعي راعي المصالح الأمريكية لديها على خلفية احتجاز واشنطن سفينة نفط إيرانية
طهران تستدعي راعي المصالح الأمريكية لديها على خلفية احتجاز واشنطن سفينة نفط إيرانية
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:20+0000
2022-05-27T10:20+0000
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إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان: "بعد استدعاء السفير السويسري في طهران بصفة أن بلاده راعية للمصالح الأمريكية، تم إبلاغه بأن إيران قلقة للغاية إزاء خرق واشنطن الصريح والعلني للقانون الدولي ومقررات الملاحة الدولية وقوانين حرية الملاحة بسرقتها سفينة نفط إيرانية قامت اليونان باحتجازها قبل أيام".وأضافت: "على واشنطن أن ترفع فورا الحجز عن النفط الإيراني الذي كان على متن ناقلة نفط إيرانية تم احتجازها في اليونان قبل أيام".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية، ومصادرة حمولتها.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا".وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكرا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ بالقرب من سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بحسب البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن البحري".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تحذر-اليونان-من-تسليم-ناقلة-النفط-المحتجزة--إلى-أمريكا-هذا-مرفوض-وسيكون-له-عواقب-1062722049.html
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إيران, أخبار إيران
طهران تستدعي راعي المصالح الأمريكية لديها على خلفية احتجاز واشنطن سفينة نفط إيرانية
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.
طهران - سبوتنيك
. وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان: "بعد استدعاء السفير السويسري في طهران بصفة أن بلاده راعية للمصالح الأمريكية، تم إبلاغه بأن إيران قلقة للغاية إزاء خرق واشنطن الصريح والعلني للقانون الدولي ومقررات الملاحة الدولية وقوانين حرية الملاحة بسرقتها سفينة نفط إيرانية قامت اليونان باحتجازها قبل أيام".
وأضافت: "على واشنطن أن ترفع فورا الحجز عن النفط الإيراني الذي كان على متن ناقلة نفط إيرانية تم احتجازها في اليونان قبل أيام".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها،
لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية، ومصادرة حمولتها.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران
في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا".
وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكرا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ بالقرب من سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.
وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بحسب البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن البحري".