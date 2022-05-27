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https://arabic.sputniknews.com/20220527/فنلندا-تسجل-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-على-أراضيها-1062752521.html
فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على أراضيها
فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على أراضيها
أفادت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:38+0000
2022-05-27T06:38+0000
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وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو/ أيار الماضي".وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد والمريض يتعافى".وأشار البيان إلى أن الأنباء الأولى وردت أنه تم تشخيص حالة الإصابة لدى رجل زار أوروبا. وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.
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العالم

فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على أراضيها

06:38 GMT 27.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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أفادت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.
وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو/ أيار الماضي".
وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد والمريض يتعافى".
وأشار البيان إلى أن الأنباء الأولى وردت أنه تم تشخيص حالة الإصابة لدى رجل زار أوروبا.
وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.
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