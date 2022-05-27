https://arabic.sputniknews.com/20220527/فنلندا-تسجل-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-على-أراضيها-1062752521.html
فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على أراضيها
فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على أراضيها
أفادت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:38+0000
2022-05-27T06:38+0000
2022-05-27T06:38+0000
العالم
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وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو/ أيار الماضي".وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد والمريض يتعافى".وأشار البيان إلى أن الأنباء الأولى وردت أنه تم تشخيص حالة الإصابة لدى رجل زار أوروبا. وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على أراضيها
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أفادت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.
وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية
بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو/ أيار الماضي".
وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد والمريض يتعافى".
وأشار البيان إلى أن الأنباء الأولى وردت أنه تم تشخيص حالة الإصابة لدى رجل زار أوروبا.
وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة
موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.