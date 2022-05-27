https://arabic.sputniknews.com/20220527/في-ضوء-الحديث-عن-عملية-عسكرية-تركية-تعزيزات-عسكرية-روسية-شرقي-سوريا-1062786384.html
في ضوء الحديث عن عملية عسكرية تركية... تعزيزات عسكرية روسية شرقي سوريا
في ضوء الحديث عن عملية عسكرية تركية... تعزيزات عسكرية روسية شرقي سوريا
وصلت إلى مطار مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا والذي يضم إحدى أهم القواعد العسكرية الروسية، تعزيزات عسكرية جديدة بينها طائرات مروحية وحربية وذلك بالتزامن مع... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T19:54+0000
2022-05-27T19:54+0000
2022-05-27T19:54+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر ميدانية مطلعة أن تعزيزات عسكرية وصلت للقوات الروسية في قاعدة مطار القامشلي الدولي شمالي محافظة الحسكة، اليوم الجمعة 27 أيار/ مايو، مكونة من معدات عسكرية حربية إضافة إلى سرب من الطائرات المروحية وعددها ستة وطائرتان حربيتان.وأكدت المصادر أن الحوامات الروسية حلقت على علو منخفض في أجواء ريف الحسكة المحاذية لمناطق تسيطر عليها القوات التركية والفصائل "التركمانية" الخاضعة لها، اليوم الجمعة، في مدينة الدرباسية وريف بلدتي أبو راسين وتل تمر شمال غربي الحسكة.وفي نفس السياق، نفت مصادر ميدانية مطلعة لـ"سبوتنيك" جميع الأخبار المتداولة عن عمليات انسحاب أو تراجع نفذتها قوات الجيش العربي السوري او القوات الروسية في ريفي الحسكة والرقة، مؤكدة عكس ذلك هو زيادة التحركات والمعدات وتثبيت النقاط لمواجهة أي عملية عسكرية تركية مرتقبة. يشار إلى أن تعزيزات عسكرية روسية وصلت قبل أيام إلى قاعدتها في محيط مدينة عين عيسى الاستراتيجية في ريف محافظة الرقة، ضمت عشرات المدرعات العسكرية والمعدات القتالية حيث تم رفع السواتر الترابية والتحصينات فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/لافروف-يحدد-مهمة-الروس-المتبقية-في-سوريا-1062742015.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
في ضوء الحديث عن عملية عسكرية تركية... تعزيزات عسكرية روسية شرقي سوريا
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وصلت إلى مطار مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا والذي يضم إحدى أهم القواعد العسكرية الروسية، تعزيزات عسكرية جديدة بينها طائرات مروحية وحربية وذلك بالتزامن مع التصريحات التركية التي هددت بشن عملية عسكرية جديدة في مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت النفوذ الروسي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر ميدانية مطلعة أن تعزيزات عسكرية وصلت للقوات الروسية في قاعدة مطار القامشلي الدولي شمالي محافظة الحسكة، اليوم الجمعة 27 أيار/ مايو، مكونة من معدات عسكرية حربية إضافة إلى سرب من الطائرات المروحية وعددها ستة وطائرتان حربيتان.
ويأتي وصول المعدات والتعزيزات العسكرية الروسية إلى مطار القامشلي بالتزامن مع التصريحات التركية التي هددت بشن عملية عسكرية شمالي سوريا، ضد مناطق ينتشر فيها الجيش العربي السوري وقوات "قسد" في أرياف الحسكة والرقة وحلب.
وأكدت المصادر أن الحوامات الروسية حلقت على علو منخفض في أجواء ريف الحسكة المحاذية لمناطق تسيطر عليها القوات التركية والفصائل "التركمانية" الخاضعة لها، اليوم الجمعة، في مدينة الدرباسية وريف بلدتي أبو راسين وتل تمر شمال غربي الحسكة.
وكانت دورية مشتركة من القوات الروسية والجيش العربي السوري وقوات "قسد" وسط حماية جوية من الطيران الروسي، أجرت جولة تفقدية لنقاط تمركز قوات حرس الحدود التابعة للجيش العربي السوري على طول الحدود بريف مدينة الدرباسية الشرقي والغربي عند الحدود السورية – التركية، وصولا إلى ريف أبو راسين، اليوم الجمعة، بحسب المصادر.
وفي نفس السياق، نفت مصادر ميدانية مطلعة لـ"سبوتنيك" جميع الأخبار المتداولة عن عمليات انسحاب أو تراجع نفذتها قوات الجيش العربي السوري او القوات الروسية في ريفي الحسكة والرقة، مؤكدة عكس ذلك هو زيادة التحركات والمعدات وتثبيت النقاط لمواجهة أي عملية عسكرية تركية مرتقبة. يشار إلى أن تعزيزات عسكرية روسية وصلت قبل أيام إلى قاعدتها في محيط مدينة عين عيسى الاستراتيجية في ريف محافظة الرقة، ضمت عشرات المدرعات العسكرية والمعدات القتالية حيث تم رفع السواتر الترابية والتحصينات فيها.