https://arabic.sputniknews.com/20220527/قناة-عبرية-تكشف-الخسائر-المتوقعة-لأي-مواجهة-مع-حزب-الله-تدمير-عشرات-المواقع-وسقوط-مئات-القتلى-1062756059.html

قناة عبرية تكشف الخسائر المتوقعة لأي مواجهة مع "حزب الله".. تدمير عشرات المواقع وسقوط مئات القتلى

قناة عبرية تكشف الخسائر المتوقعة لأي مواجهة مع "حزب الله".. تدمير عشرات المواقع وسقوط مئات القتلى

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن سيناريو الحرب الإسرائيلية المتوقعة مع "حزب الله" اللبناني، مرجحة وقوع ضحايا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T08:05+0000

2022-05-27T08:05+0000

2022-05-27T08:05+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أكثر من 80 موقعا داخل البلاد معرض للتدمير الشديد، نتيجة استهدافها بما يزيد عن 1500 صاروخ وقذيفة، يوميا، من حزب الله اللبناني.ورسمت القناة سيناريو الحرب الإسرائيلية المقبلة مع "حزب الله"، مرجحة سقوط الآلاف من اللبنانيين، ما بين مدنيين وعسكريين، حتى اليوم التاسع من تلك الحرب، في مقابل نحو 300 إسرائيلي فقط، ما بين مدني وعسكري أيضا.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه مع مرور حوالي أسبوعين على بدء المناورات العسكرية الإسرائيلية "عربات النار"، فإن الفرقة 162، قامت بتدريبات تحاكي مواجهة مع "حزب الله" اللبناني، حيث اشتملت المناورات على اختراق إسرائيلي عسكري بقوات كبيرة داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بهدف القضاء على وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".وكان الموقع العبري "واللا"، قد أكد أن الفرقة 162 المعروفة بأنها الأكبر من بين أقرانها في الجيش الإسرائيلي قد أجرت محاكاة عسكرية لمواجهة عسكرية مع "حزب الله"، شاركت فيها أحدث المركبات والدبابات في الجيش، وذلك داخل قرية على هيئة إحدى القرى اللبنانية، باعتبارها محاكاة طبيعية وعن قرب للحرب مع الحزب اللبناني.وحول الإصابات والخسائر الإسرائيلية من تلك الحرب، أوضح الموقع العبري احتمالية سقوط نحو 300 مدني وعسكري، في وقت استفاد الجيش الإسرائيلي من الحرب الأخيرة على "حزب الله"، والتي وقعت في عام 2006، من حيث ضرورة الرجوع للاستخبارات في معرفة قدرات الحزب، قبل الدخول في أي مواجهة مرتقبة معه، والاطلاع على القوات المحاذية للحدود المشتركة، وغيرها من المعلومات الضرورية.ولفت الموقع إلى أن "حزب الله" بات يمتلك قدرات عسكرية هجومية ودفاعية كبيرة وهائلة، بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يمكنها إلحاق الضرر بوحدات الجيش الإسرائيلي، حيث يعتزم الحزب اقتحام المستوطنات القريبة من الحدود، باعتبارها إحدى المخططات المفترضة لأي مواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".

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