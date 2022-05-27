https://arabic.sputniknews.com/20220527/قناة-عبرية-مسؤول-إسرائيلي-كبير-زار-السعودية-مؤخرا-لبحث-التعاون-الأمني-1062786219.html

قناة عبرية: مسؤول إسرائيلي كبير زار السعودية مؤخرا لبحث التعاون الأمني

قناة عبرية: مسؤول إسرائيلي كبير زار السعودية مؤخرا لبحث التعاون الأمني

قالت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا زار الرياض بشكل سري قبل أيام، حيث تم الاتفاق على التعاون الأمني بين البلدين. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T19:49+0000

2022-05-27T19:49+0000

2022-05-27T19:49+0000

السعودية

إسرائيل

جو بايدن

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وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر السعودية أي تعليق رسمي على ما أوردته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.وقالت القناة: "زار مسؤول إسرائيلي كبير المملكة العربية السعودية مؤخرا ونسق مع نظرائه السعوديين بشأن سلسلة من (خطوات) التعاون الأمني ​​وغيره".وأضافت: "تأتي الزيارة السرية، التي تضمنت اجتماعات في قصر الرياض، وسط عملية تحسين في العلاقات بين البلدين وعلى خلفية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والسعودية بعد بضعة أسابيع قليلة".وتابعت القناة: "تواصل المصالح المشتركة لإسرائيل والسعودية في التقاطع، بما في ذلك عدو مشترك واحد – إيران".وقالت: "هذه هي الزيارة الأولى لبايدن إلى إسرائيل منذ توليه منصب الرئيس، وتولي الولايات المتحدة أهمية لذلك، في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين".وتابعت: "لم يحدد مكتب رئيس الوزراء بينيت بعد موعدا نهائيا للزيارة، ولكن على أي حال، يدور الحديث عن الأسبوع بين 24 و19 يونيو/حزيران".يشار إلى أنه لا توجد علاقة دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، وتشترط المملكة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية أولا، في إطار المبادرة العربية التي طرحتها الرياض عام 2002 والتي تقضي بإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-السعودية-لصحيفة-إسرائيلية-الحل-العادل-للقضية-الفلسطينية-شرط-للتقارب-مع-تل-أبيب--1058941807.html

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السعودية, إسرائيل, جو بايدن