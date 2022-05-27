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لبنان: مصر تطالب بضمانات أمريكية لنقل الغاز إلينا
لبنان: مصر تطالب بضمانات أمريكية لنقل الغاز إلينا
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T17:11+0000
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وأوضح بو حبيب في حواره مع شبكة "الشرق"، أن الضمانات التي تطلبها مصر تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.وأضاف أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، وأنها يجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب، قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.يحاول البلدان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.
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أخبار مصر الآن, مصر, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان: مصر تطالب بضمانات أمريكية لنقل الغاز إلينا

17:11 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.
وأوضح بو حبيب في حواره مع شبكة "الشرق"، أن الضمانات التي تطلبها مصر تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.
وأضاف أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، وأنها يجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب، قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.
يبدو أنه من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن، وفقا لانطباعي من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي
عبد الله بو حبيب
وزير الخارجية اللبناني
يحاول البلدان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.
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